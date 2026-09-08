A Prefeitura de São José dos Campos intensificou a fiscalização sobre equipamentos de mobilidade autopropelidos. Em uma operação realizada na última sexta-feira (4), na avenida Linneu de Moura, seis veículos foram apreendidos por estarem em desacordo com as regras de circulação.
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A ação contou, pela primeira vez, com um medidor portátil de velocidade específico para autopropelidos. Até então, a fiscalização era feita apenas com equipamento estático, conhecido como pistola a laser.
Durante a operação, um dos veículos fiscalizados atingiu 61 km/h, quase o dobro do limite de 32 km/h estabelecido para os equipamentos autopropelidos. A velocidade chamou a atenção das equipes responsáveis pela fiscalização.
A ação também teve caráter educativo. A moradora Deise Tanaka contou que o filho, de 14 anos, havia adquirido recentemente um equipamento e que as orientações recebidas ajudaram a identificar a necessidade de adequação.
“Agora vamos adequar o veículo ou trocar por outro, que atenda corretamente às regras e não coloque meu filho em risco”, afirmou.
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Fiscalização após orientação
Segundo a Prefeitura, a fiscalização é uma nova etapa do trabalho desenvolvido para ampliar a segurança de pedestres, ciclistas, motoristas e demais usuários das vias.
Desde 2025, o município realiza ações educativas e orientações sobre a circulação de autopropelidos, bicicletas elétricas e ciclomotores. No ano passado, o programa EducaMob promoveu 942 ações e alcançou 315.004 pessoas.
Em 2026, mais de 234 mil cidadãos já foram alcançados pelas atividades educativas e orientações de trânsito. Após esse período de conscientização, as equipes municipais passaram a intensificar a fiscalização, que deverá continuar em diferentes regiões de São José dos Campos.
Os veículos que forem encontrados em desacordo com a legislação estarão sujeitos às penalidades previstas nas normas de trânsito.
Quais são as regras?
Para ser considerado um equipamento autopropelido, o veículo deve ter potência máxima de 1.000 watts, velocidade máxima de fabricação de 32 km/h, largura de até 70 centímetros e distância entre eixos de até 1,30 metro.
A circulação é permitida em ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. Quando não houver infraestrutura cicloviária, o condutor deve utilizar o bordo direito da via.
Em calçadas, parques, praças, passarelas e outros espaços compartilhados com pedestres, a velocidade máxima é de 6 km/h. Os autopropelidos também não podem circular em vias onde o limite de velocidade seja superior a 40 km/h.
Entre as condutas proibidas estão trafegar na contramão, usar telefone celular ou fones de ouvido, conduzir com apenas uma das mãos e transportar crianças menores de 10 anos.
Diferença para ciclomotores
A Prefeitura também alerta para a diferença entre autopropelidos e ciclomotores. Os ciclomotores podem atingir até 50 km/h e exigem habilitação nas categorias ACC ou A, além de registro, emplacamento e uso obrigatório de capacete.
A circulação dos ciclomotores deve ocorrer na pista de rolamento. Esses veículos não podem transitar em calçadas, ciclovias, ciclofaixas ou em vias com velocidade máxima regulamentada superior a 70 km/h.
A orientação do município é que os usuários identifiquem corretamente o tipo de veículo antes de utilizá-lo e conheçam as regras de circulação. Além de evitar penalidades, o cumprimento das normas busca reduzir riscos de acidentes e garantir uma convivência mais segura no trânsito.