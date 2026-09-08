A Prefeitura de São José dos Campos intensificou a fiscalização sobre equipamentos de mobilidade autopropelidos. Em uma operação realizada na última sexta-feira (4), na avenida Linneu de Moura, seis veículos foram apreendidos por estarem em desacordo com as regras de circulação.

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A ação contou, pela primeira vez, com um medidor portátil de velocidade específico para autopropelidos. Até então, a fiscalização era feita apenas com equipamento estático, conhecido como pistola a laser.