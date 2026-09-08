O São José conheceu na tarde desta terça-feira (8) a tabela detalhada do confronto decisivo diante do Comercial pelas quartas de final da Copa Paulista. Os detalhes das partidas foram definidos durante reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, que contou com a presença de Oscar Constantino, investidor da SAF da Águia do Vale, e de Rodrigo Pastana, diretor executivo de Futebol.

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O primeiro capítulo do duelo mata-mata será disputado no próximo domingo (13), às 16h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A grande decisão da vaga para as semifinais ocorrerá no sábado (19), às 19h, no estádio Monumental Martins Pereira, diante da torcida joseense.