O São José conheceu na tarde desta terça-feira (8) a tabela detalhada do confronto decisivo diante do Comercial pelas quartas de final da Copa Paulista. Os detalhes das partidas foram definidos durante reunião do Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol, que contou com a presença de Oscar Constantino, investidor da SAF da Águia do Vale, e de Rodrigo Pastana, diretor executivo de Futebol.
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O primeiro capítulo do duelo mata-mata será disputado no próximo domingo (13), às 16h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A grande decisão da vaga para as semifinais ocorrerá no sábado (19), às 19h, no estádio Monumental Martins Pereira, diante da torcida joseense.
A comissão técnica aproveitou a pausa no calendário oficial para intensificar a preparação tática e alinhar os novos nomes do plantel. O elenco da Águia ganhou o reforço de quatro atletas: Otavio, Guilherme Santos, Guilherme Zuconelli e Carlos Henrique, que já tiveram suas documentações regularizadas no BID (Boletim Informativo Diário) e trabalham com o grupo.
Para a diretoria executiva, o período sem compromissos oficiais foi fundamental para encorpar o time. "Aproveitamos muito bem esse período sem jogos oficiais. Foi um tempo importante para trabalhar o elenco, integrar os reforços que chegaram e ajustar aquilo que entendíamos ser necessário. Agora entramos em uma fase decisiva, e o foco está totalmente voltado para o Comercial e para esses dois jogos das quartas de final", enfatizou Rodrigo Pastana.
Com a vantagem de decidir a classificação em São José dos Campos, o clube entra na reta final com foco total em avançar no torneio estadual.