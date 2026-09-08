Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão na tarde desta terça-feira (8), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos. O acidente aconteceu no km 141, no sentido São Paulo, na altura do distrito de Eugênio de Melo e próximo ao acesso para a avenida General Motors.
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Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a vítima foi atingida por um caminhão Scania de cor vermelha. O homem estaria em situação de rua.
Equipes da PRF e da concessionária responsável pela rodovia foram acionadas e permanecem no local para o atendimento da ocorrência. A morte da vítima foi confirmada pela PRF.
Apesar do acidente, o trânsito flui normalmente no trecho, segundo a polícia.
As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas.