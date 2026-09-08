Sem quórum

Devido à falta de vereadores na sessão ordinária dessa terça-feira (8), a Câmara de Taubaté adiou a votação de 10 dos 14 itens da pauta.

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Adiamentos

Das 10 propostas adiadas, sete passariam por segunda votação nessa terça-feira e três passariam por primeira votação. Oito dos itens eram de autoria de vereadores e dois eram de autoria do ex-prefeito José Saud (PP), enviados à Câmara a pedido da Unitau (Universidade de Taubaté).