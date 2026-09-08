Sem quórum
Devido à falta de vereadores na sessão ordinária dessa terça-feira (8), a Câmara de Taubaté adiou a votação de 10 dos 14 itens da pauta.
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Adiamentos
Das 10 propostas adiadas, sete passariam por segunda votação nessa terça-feira e três passariam por primeira votação. Oito dos itens eram de autoria de vereadores e dois eram de autoria do ex-prefeito José Saud (PP), enviados à Câmara a pedido da Unitau (Universidade de Taubaté).
Sem suplentes
A Câmara de Taubaté tem 19 cadeiras, mas na semana passada o presidente em exercício, vereador Bobi (PRD), anunciou que iria revogar os atos que empossaram três suplentes no mês de agosto e que não daria posse a uma nova suplente.
Esvaziamento
Sem os quatro suplentes, o número de parlamentares em exercício caiu para 15. Além disso, Boanerge dos Santos (União) não estava na sessão dessa terça-feira e outros quatro vereadores - Alberto Barreto (PRD), Dentinho (PP), Moises Pirulito (Podemos) e Talita (PSB) - até registraram presença, mas não ficaram no plenário durante a votação dos projetos.
Sem votos
Durante o processo de votação, a Câmara chegou a ficar com apenas 10 vereadores em plenário, sendo Bobi na presidência e nove parlamentares aptos a votar. Sem quórum, as votações foram adiadas.