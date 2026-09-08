Um homem foi preso por violência doméstica contra a própria mãe no bairro Gurilândia, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (6), por volta das 4h24, na rua Padre Luiz Pimental Quental.

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A polícia foi acionada e, no local, ouviu relatos da vítima de que havia sido agredida e ameaçada com uma faca pelo filho no interior do imóvel. O homem se encontrava em estado alterado e agressivo, sendo necessário contê-lo com o uso de algemas.