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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Filho agressivo ameaça mãe com faca e é preso em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem foi preso por violência doméstica contra a própria mãe no bairro Gurilândia, em Taubaté. A ocorrência foi registrada no domingo (6), por volta das 4h24, na rua Padre Luiz Pimental Quental.

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A polícia foi acionada e, no local, ouviu relatos da vítima de que havia sido agredida e ameaçada com uma faca pelo filho no interior do imóvel. O homem se encontrava em estado alterado e agressivo, sendo necessário contê-lo com o uso de algemas.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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