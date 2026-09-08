O Tribunal de Justiça reconsiderou a decisão anterior e decidiu negar a liminar que suspenderia dois trechos do Código de Administração do Município de Taubaté relacionados ao pagamento dos adicionais de insalubridade, periculosidade e risco de vida para os servidores.

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As duas decisões foram tomadas pelo Órgão Especial do TJ em uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) em que a PGJ (Procuradoria Geral de Justiça) contesta trechos da legislação municipal de Taubaté sobre o tema. A PGJ representa o Ministério Público perante o TJ.