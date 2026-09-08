08 de setembro de 2026
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VEJA: Fogo em fiação assusta pedestres perto do CenterVale em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Corpo de Bombeiros

Um incêndio em uma fiação elétrica assustou pedestres na tarde desta terça-feira (8), na Rua República do Iraque, nas proximidades da entrada de pedestres do CenterVale Shopping, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

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Quando as equipes chegaram ao local, a concessionária de energia elétrica já havia sido acionada e realizado a desenergização da rede, medida que permitiu a atuação dos bombeiros com segurança.

Após o desligamento da energia, os bombeiros fizeram a intervenção necessária para apagar o foco de incêndio e eliminar os riscos imediatos no trecho. Não houve registro de vítimas.

Incêndio em rede elétrica exige cuidado

O Corpo de Bombeiros alerta que ocorrências envolvendo fios, postes, tomadas, quadros elétricos e outros equipamentos podem oferecer risco de choque, principalmente quando ainda existe possibilidade de a instalação estar energizada.

A orientação é não usar água para combater incêndios em instalações que possam estar energizadas.

Também não se deve tocar ou se aproximar de fios caídos ou pendurados. Mesmo que não haja faíscas, a rede pode continuar energizada.

Em instalações particulares, a energia pode ser desligada pelo disjuntor ou pela chave geral, desde que isso possa ser feito com segurança. Já em postes e redes externas da concessionária, a recomendação é manter distância, isolar a área e aguardar a chegada das equipes especializadas.

Outra orientação é não tentar retirar fios, objetos ou materiais que estejam próximos da rede elétrica.

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