Um incêndio em uma fiação elétrica assustou pedestres na tarde desta terça-feira (8), na Rua República do Iraque, nas proximidades da entrada de pedestres do CenterVale Shopping, em São José dos Campos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

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Quando as equipes chegaram ao local, a concessionária de energia elétrica já havia sido acionada e realizado a desenergização da rede, medida que permitiu a atuação dos bombeiros com segurança.