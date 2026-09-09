É noite de clássico regional no vôlei! Afinal de contas, o Ilhabela recebe o Viapol São José na noite desta quarta-feira (9), a partir das 19h, no ginásio Oscar Schmidt, na cidade do Litoral Norte, pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da modalidade.

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Neste primeiro ano do Ilhabela na elite estadual, a equipe faz nesta noite o seu primeiro jogo em casa, diante de seus torcedores, na história. E logo contra um adversário da RMVale.