O São José Basketball visita o Mogi na noite desta quarta-feira (9), a partir das 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo jogo 2 da série melhor de três partidas nas quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade em 2026. E, para os joseenses, o confronto de logo mais é de tudo ou nada.

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Afinal de contas, no jogo 1, no Linneu de Moura, em São José dos Campos, a equipe comandada pelo técnico Cris Ahmed perdeu por 102 a 77. Por isso, se perder novamente, estará fora da competição estadual e de forma precoce.