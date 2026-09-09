O São José Basketball visita o Mogi na noite desta quarta-feira (9), a partir das 20h, no ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, pelo jogo 2 da série melhor de três partidas nas quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade em 2026. E, para os joseenses, o confronto de logo mais é de tudo ou nada.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Afinal de contas, no jogo 1, no Linneu de Moura, em São José dos Campos, a equipe comandada pelo técnico Cris Ahmed perdeu por 102 a 77. Por isso, se perder novamente, estará fora da competição estadual e de forma precoce.
Para seguir, vivo, o time joseense precisa vencer e provocar o terceiro jogo. Se isso acontecer, Mogi e São José se enfrentam de novo no Hugo Ramos, sábado (12), a partir das 18h.
No confronto de logo mais, Thompson, Manny Payton, Jackson Jr., Léo Cravero e Paulo Scheuer devem ser os titulares. Inclusive, Thompson e Payton, os dois norte-americanos em atividade no time, são as principais esperanças para tentar reverter a situação.
No primeiro jogo, em São José dos Campos, ele e Paulo Scheuer foram os principais destaques da equipe da região. No entanto, os mogianos, com um elenco mais qualificado, são favoritos para fechar a série em 2 a 0 e avançar às semifinais.
- Jogo 1 - 3/9 (quinta-feira) – São José Basketball 77 x 102 Mogi Basquete – Ginásio Linneu de Moura
- Jogo 2 – 9/9 (quarta-feira) às 20h – Mogi Basquete x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos – Mogi das Cruzes/SP
- Jogo 3 – 12/9 (sábado) às 18h – Mogi Basquete x São José Basketball – Ginásio Hugo Ramos – Mogi das Cruzes/SP (caso haja necessidade)