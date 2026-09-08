Um homem de 29 anos foi encontrado morto a tiros na noite dessa segunda-feira (7), no bairro Vista Alegre, em Pindamonhangaba. João Carlos dos Santos Souza estava caído na avenida João Francisco da Silva. A perícia identificou, em análise preliminar, quatro perfurações aparentes compatíveis com disparos de arma de fogo.
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O crime ocorreu por volta das 22h40. Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para uma ocorrência inicialmente registrada como encontro de cadáver.
No local, os agentes encontraram a vítima com diversas lesões. Uma equipe do Samu foi chamada e constatou a morte. A área foi preservada para o trabalho da Polícia Técnico-Científica.
Vítima foi atingida na cabeça
Segundo o boletim de ocorrência, as perfurações estavam na cabeça, na parte posterior do pescoço, no rosto e no braço esquerdo. A quantidade de quatro lesões, porém, é preliminar e não permite afirmar que foram efetuados exatamente quatro disparos. A confirmação depende dos exames periciais e necroscópicos.
Até o registro da ocorrência, a Polícia Civil não havia identificado testemunhas presenciais nem o autor do homicídio. Diligências foram realizadas nas proximidades, mas não foram encontradas pessoas que pudessem informar a dinâmica do crime ou características do responsável.
Os investigadores identificaram câmeras de monitoramento em um estabelecimento comercial próximo ao local. O comércio estava fechado no momento do atendimento e, por isso, as imagens não puderam ser verificadas imediatamente. A polícia deverá buscar posteriormente os registros, que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do homicídio e identificar possíveis suspeitos ou veículos envolvidos.
A perícia realizou registros fotográficos, coleta de vestígios e outros levantamentos técnicos na Avenida João Francisco da Silva. O boletim também registra que foi feita a recognição visuográfica do local. Os resultados dos exames periciais ainda não haviam sido disponibilizados até a publicação da reportagem.
Vítima havia sido presa
A segunda edição do boletim de ocorrência informa ainda que João Carlos tinha registro anterior de prisão em flagrante por ocorrência relacionada ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento e à Lei Maria da Penha. O documento, no entanto, não estabelece qualquer relação entre esses registros e o homicídio. A motivação do crime ainda é investigada.
O assassinato ocorre apenas um dia após outro homicídio a tiros registrado em Pindamonhangaba. No domingo (6), Rogério Leite foi morto diante da companheira, no Jardim Padre Rodolfo.
Segundo o relato da testemunha à Polícia Civil, dois homens chegaram em uma motocicleta e o passageiro desceu para efetuar os disparos. A vítima já havia sido alvo de uma tentativa de homicídio em julho.