Um homem de 29 anos foi encontrado morto a tiros na noite dessa segunda-feira (7), no bairro Vista Alegre, em Pindamonhangaba. João Carlos dos Santos Souza estava caído na avenida João Francisco da Silva. A perícia identificou, em análise preliminar, quatro perfurações aparentes compatíveis com disparos de arma de fogo.

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O crime ocorreu por volta das 22h40. Policiais militares foram acionados pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para uma ocorrência inicialmente registrada como encontro de cadáver.