Em 2014, quando eu fiz campanha contra a reeleição da Dilma, ele novamente estava do lado da Dilma e do governo da Dilma, do Padilha, do Mercadante e do Suplicy. Em 2018, quando eu fiz campanha para o presidente Bolsonaro, ele estava contra o presidente Bolsonaro, estava do lado do Geraldo Alckmin. Em 2022, quando a gente estava fazendo a campanha do Tarcísio, ele estava do lado do Rodrigo Garcia.

Ou seja, uma pessoa que não tem nenhuma coerência ideológica, nenhuma história na direita e está inserida num grupo político que é um dos maiores grupos de corrupção do Brasil. O Centrão, dentre eles, a turma do Valdemar da Costa Neto, representa o que de mais corrupto existe no nosso país. Quando a gente vê, na saúde, o dinheiro que falta, é o Centrão que está roubando.

Quando a gente vê que falta dinheiro na educação, no saneamento, na habitação, o Centrão está envolvido em todos os escândalos de corrupção desse país nos últimos 40 anos. E essa turma da República de Mogi, chamada República de Mogi, que é comandada pelo Valdemar da Costa Neto, está envolvida em todos esses escândalos nos últimos 40 anos.