Uma barreira contra a entrada de facções criminosas do Rio de Janeiro no Vale do Paraíba, região mais violenta do interior do estado de São Paulo.
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Essa é uma das propostas do deputado federal Ricardo Salles (Novo), candidato ao Senado por São Paulo, para enfrentar a violência no Vale do Paraíba, cujo território é alvo de disputa entre grupos criminosos paulistas e fluminenses.
“Nós já sabemos que várias cidades do Vale do Paraíba já têm uma disputa, inclusive, entre PCC e Comando Vermelho”, disse ele.
“Então, é preciso criar uma espécie de barreira muito forte nos municípios limítrofes, ali Lorena, Cachoeira, Queluz, enfim, todos os municípios que são do fundo do Vale precisam ter um cuidado especial na área de segurança pública”, afirmou.
Salles disse que essa é “uma preocupação muito grande que o Vale precisa ter”.
“Nós precisamos criar uma barreira muito forte de policiamento de inteligência, de policiamento ostensivo, de controle de rodovias, para que o crime do Rio de Janeiro não invada o nosso Vale do Paraíba.”