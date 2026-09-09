Uma barreira contra a entrada de facções criminosas do Rio de Janeiro no Vale do Paraíba, região mais violenta do interior do estado de São Paulo.

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Essa é uma das propostas do deputado federal Ricardo Salles (Novo), candidato ao Senado por São Paulo, para enfrentar a violência no Vale do Paraíba, cujo território é alvo de disputa entre grupos criminosos paulistas e fluminenses.