Candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) defendeu idade mínima de 60 anos para ingresso no STF (Supremo Tribunal Federal), com limite de permanência até os 75 anos.

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“Acho que a primeira proposta que nós temos que pôr em cima da mesa é a idade mínima para o Supremo. Nenhum ministro do Supremo, na minha opinião, deveria assumir o cargo com menos de 60 anos de idade”, afirmou Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro.