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ELEIÇÕES 2026

Ricardo Salles defende idade mínima de 60 anos para entrar no STF

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Antonio Basílio/OVALE
Ricardo Salles na redação de OVALE
Ricardo Salles na redação de OVALE

Candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) defendeu idade mínima de 60 anos para ingresso no STF (Supremo Tribunal Federal), com limite de permanência até os 75 anos.

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“Acho que a primeira proposta que nós temos que pôr em cima da mesa é a idade mínima para o Supremo. Nenhum ministro do Supremo, na minha opinião, deveria assumir o cargo com menos de 60 anos de idade”, afirmou Salles, que foi ministro do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro.

“Como o limite é 75 anos, só com esse dispositivo de idade mínima de 60 anos você já está limitando o mandato a 15 anos, que é mais do que suficiente”, completou.

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