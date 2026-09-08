Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na manhã desta terça-feira (8), na Avenida dos Tangarás, no Jardim Uirá, região sudeste de São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 8h07, enquanto as vítimas aguardavam o transporte coletivo em um ponto de ônibus. Uma idosa de 70 anos teve a perna arrancada com o impacto da batida.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo atingiu as duas mulheres que estavam no local. As equipes de emergência foram acionadas para realizar o atendimento e encaminhar as vítimas para atendimento médico.
Uma das vítimas tem 21 anos e apresentava suspeita de fratura na clavícula direita. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial.
A segunda vítima, de 70 anos, sofreu uma amputação traumática do membro inferior direito. Ela também foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila, em São José dos Campos.
O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, com viaturas de resgate e auto bomba salvamento, além de equipes da USA GRAU.
Vídeos mostram atendimento
Imagens registradas após o acidente mostram uma das vítimas caída próxima ao ponto de ônibus, enquanto moradores aguardavam a chegada do socorro. Objetos também ficaram espalhados pela calçada após o impacto.
Outro vídeo mostra várias viaturas das equipes de emergência mobilizadas para o atendimento da ocorrência.
Segundo informações preliminares, o veículo envolvido seria um Chevrolet Corsa, que seguia em direção ao Jardim da Granja. As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde das duas vítimas após o atendimento médico.
Investigação
Após o socorro, a ocorrência deverá ser apresentada no 6º Distrito Policial de São José dos Campos. A Polícia Judiciária deverá apurar as circunstâncias do acidente e as causas do atropelamento.