08 de setembro de 2026
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Idosa tem perna arrancada após ser atingida por carro em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Vítima ficou caída no ponto de ônibus após o impacto
Vítima ficou caída no ponto de ônibus após o impacto

Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na manhã desta terça-feira (8), na Avenida dos Tangarás, no Jardim Uirá, região sudeste de São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 8h07, enquanto as vítimas aguardavam o transporte coletivo em um ponto de ônibus. Uma idosa de 70 anos teve a perna arrancada com o impacto da batida.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo atingiu as duas mulheres que estavam no local. As equipes de emergência foram acionadas para realizar o atendimento e encaminhar as vítimas para atendimento médico.

Uma das vítimas tem 21 anos e apresentava suspeita de fratura na clavícula direita. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto-Socorro do Hospital Municipal, na Vila Industrial.

A segunda vítima, de 70 anos, sofreu uma amputação traumática do membro inferior direito. Ela também foi encaminhada ao Pronto-Socorro da Vila, em São José dos Campos.

O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, com viaturas de resgate e auto bomba salvamento, além de equipes da USA GRAU.

Vídeos mostram atendimento

Imagens registradas após o acidente mostram uma das vítimas caída próxima ao ponto de ônibus, enquanto moradores aguardavam a chegada do socorro. Objetos também ficaram espalhados pela calçada após o impacto.

Outro vídeo mostra várias viaturas das equipes de emergência mobilizadas para o atendimento da ocorrência.

Segundo informações preliminares, o veículo envolvido seria um Chevrolet Corsa, que seguia em direção ao Jardim da Granja. As circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais detalhadas sobre o estado de saúde das duas vítimas após o atendimento médico.

Investigação

Após o socorro, a ocorrência deverá ser apresentada no 6º Distrito Policial de São José dos Campos. A Polícia Judiciária deverá apurar as circunstâncias do acidente e as causas do atropelamento.

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