Duas mulheres ficaram feridas após serem atropeladas por um carro na manhã desta terça-feira (8), na Avenida dos Tangarás, no Jardim Uirá, região sudeste de São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 8h07, enquanto as vítimas aguardavam o transporte coletivo em um ponto de ônibus. Uma idosa de 70 anos teve a perna arrancada com o impacto da batida.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, um veículo atingiu as duas mulheres que estavam no local. As equipes de emergência foram acionadas para realizar o atendimento e encaminhar as vítimas para atendimento médico.