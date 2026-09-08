Ex-ministro do Meio Ambiente e candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) afirmou em entrevista a OVALE que é preciso tirar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do poder, caso contrário “o Brasil vai implodir”.

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“Então, é fundamental que a gente tenha todo o esforço concentrado para vencer o PT e o Lula”, disse Salles.