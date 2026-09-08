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ELEIÇÕES 2026

'Se não tirar o Lula do poder, o Brasil vai implodir', diz Salles

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Antonio Basílio/OVALE
Ricardo Salles na redação de OVALE
Ricardo Salles na redação de OVALE

Ex-ministro do Meio Ambiente e candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) afirmou em entrevista a OVALE que é preciso tirar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do poder, caso contrário “o Brasil vai implodir”.

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“Então, é fundamental que a gente tenha todo o esforço concentrado para vencer o PT e o Lula”, disse Salles.

Ele confirmou que votará no candidato Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, no primeiro turno. Numa eventual disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula no segundo turno, ele disse que vai apoiar o filho do ex-presidente Bolsonaro.

“No segundo turno, a prevalecer essa pesquisa eleitoral que indica que é o Flávio que deve ir contra o Lula, evidentemente nós vamos apoiar o Flávio.”

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