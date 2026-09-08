Ex-ministro do Meio Ambiente e candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) afirmou em entrevista a OVALE que é preciso tirar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do poder, caso contrário “o Brasil vai implodir”.
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“Então, é fundamental que a gente tenha todo o esforço concentrado para vencer o PT e o Lula”, disse Salles.
Ele confirmou que votará no candidato Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais, no primeiro turno. Numa eventual disputa entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula no segundo turno, ele disse que vai apoiar o filho do ex-presidente Bolsonaro.
“No segundo turno, a prevalecer essa pesquisa eleitoral que indica que é o Flávio que deve ir contra o Lula, evidentemente nós vamos apoiar o Flávio.”