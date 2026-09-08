Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (8) na avenida Lívio Veneziani, na entrada da Chácara São José, no Jardim Uirá, região sudeste de São José dos Campos.

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Segundo informações preliminares, duas mulheres estavam em um ponto de ônibus e foram atingidas pelo carro. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e teria perdido a perna em razão da violência da colisão.