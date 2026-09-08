08 de setembro de 2026
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ACIDENTE

URGENTE: Carro atinge mulheres em ponto de ônibus de São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Local do grave acidente em São José dos Campos
Local do grave acidente em São José dos Campos

Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (8) na avenida Lívio Veneziani, na entrada da Chácara São José, no Jardim Uirá, região sudeste de São José dos Campos.

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Segundo informações preliminares, duas mulheres estavam em um ponto de ônibus e foram atingidas pelo carro. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e teria perdido a perna em razão da violência da colisão.

Imagens feitas no local mostram uma das vítimas caída próxima ao ponto de ônibus, enquanto pessoas aguardavam a chegada do socorro. Também é possível observar objetos espalhados pela calçada após o impacto.

O veículo envolvido no acidente seria um Chevrolet Corsa, que seguia em direção ao Jardim da Granja. As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas.

Equipes de resgate foram acionadas para atender as vítimas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde das duas mulheres.

O caso deverá ser investigado para esclarecer as causas do acidente.

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