Candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo) criticou os adversários políticos e disse que é “paulista de verdade” na disputa pelo cargo.
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Em entrevista a OVALE, ele disse que as candidatas e ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) “não têm nenhuma relação com São Paulo”, e que o deputado estadual e candidato André do Prado (PL) “esteve ligado à esquerda”.
“O candidato que de fato conhece o Estado, tem amor pelo Estado, quer defendê-lo de verdade e não usar o Estado, esse é o meu caso. Tampouco sou aquele que, a cada momento, muda de direcionamento político”, afirmou.
"O que a gente vê é, de um lado, as duas candidatas da esquerda que, para além das más ideias da esquerda, não sabem nada do nosso Estado, não têm nenhuma relação com o nosso Estado e estão usando São Paulo para se promover para suas carreiras pessoais. De outro lado, nós temos o candidato André do Prado, que é do Alto Tietê, que sempre esteve ligado à esquerda", completou.