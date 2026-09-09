Candidato ao Senado por São Paulo, o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo) criticou os adversários políticos e disse que é “paulista de verdade” na disputa pelo cargo.

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Em entrevista a OVALE, ele disse que as candidatas e ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) “não têm nenhuma relação com São Paulo”, e que o deputado estadual e candidato André do Prado (PL) “esteve ligado à esquerda”.