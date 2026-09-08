O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que nove pessoas foram salvas em sete ocorrências de afogamento atendidas entre sábado (5) e segunda-feira (7), nas praias do litoral paulista. Duas delas foram salvas em cidades do Litoral Norte.
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As ocorrências foram registradas nos municípios de São Sebastião, Ubatuba, Guarujá, Itanhaém e Mongaguá.
No sábado (5), foi registrada uma ocorrência de afogamento em São Sebastião, com uma vítima salva.
No domingo (6), foram registradas duas ocorrências: uma no Guarujá, com uma vítima salva, e outra em Itanhaém, envolvendo três vítimas, todas salvas.
Já na segunda (7), foram registradas três ocorrências, sendo uma no Guarujá, uma em Mongaguá e uma em Ubatuba, com uma vítima salva em cada atendimento.
Além dos atendimentos, o trabalho preventivo realizado pelos guarda-vidas resultou em 9.341 prevenções ao longo dos três dias, reforçando a importância da atuação das equipes na orientação dos banhistas e na identificação de situações de risco.
Segundo o GBMar, no período de 1º de janeiro a 7 de setembro de 2026, a corporação contabiliza 2.083 salvamentos e 3.210 vítimas salvas, com 81 pessoas morrendo por afogamento.
O GBMar reforça a importância de os banhistas adotarem medidas de prevenção, como respeitar as sinalizações, evitar áreas de risco, não entrar no mar após o consumo de bebidas alcoólicas e procurar sempre locais protegidos pela presença dos Guarda-Vidas.
Em caso de emergência, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.