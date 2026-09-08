O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) informou que nove pessoas foram salvas em sete ocorrências de afogamento atendidas entre sábado (5) e segunda-feira (7), nas praias do litoral paulista. Duas delas foram salvas em cidades do Litoral Norte.

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As ocorrências foram registradas nos municípios de São Sebastião, Ubatuba, Guarujá, Itanhaém e Mongaguá.