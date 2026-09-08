Uma carga de 845 toneladas vai provocar alterações no trânsito da Rodovia dos Tamoios nesta terça-feira (8). A operação para transportar um transformador de grandes dimensões até o Porto de São Sebastião começa às 20h e exigirá o fechamento da Serra Nova, no trecho entre Paraibuna e Caraguatatuba.

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A composição tem 138 metros de extensão e seguirá em velocidade média de aproximadamente 20 km/h. Por causa do tamanho e das características do equipamento, a concessionária Tamoios fará bloqueios temporários para garantir a segurança durante o deslocamento.