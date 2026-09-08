08 de setembro de 2026
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RODOVIA

Carga de 845 toneladas fecha a Serra Nova da Tamoios nesta terça

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Concessionária Tamoios
Carga tem 845 toneladas
Carga tem 845 toneladas

Uma carga de 845 toneladas vai provocar alterações no trânsito da Rodovia dos Tamoios nesta terça-feira (8). A operação para transportar um transformador de grandes dimensões até o Porto de São Sebastião começa às 20h e exigirá o fechamento da Serra Nova, no trecho entre Paraibuna e Caraguatatuba.

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A composição tem 138 metros de extensão e seguirá em velocidade média de aproximadamente 20 km/h. Por causa do tamanho e das características do equipamento, a concessionária Tamoios fará bloqueios temporários para garantir a segurança durante o deslocamento.

A operação é acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária, por veículos batedores e por equipes da concessionária. O percurso teve início em Guarulhos e a primeira etapa do transporte, pelo trecho de planalto, já foi realizada.

Serra Nova será fechada

A segunda etapa começa às 20h desta terça-feira (8), quando a carga partirá do km 54 da Rodovia dos Tamoios em direção ao Litoral Norte. Durante a passagem pelos túneis e pelos pontos mais estreitos da serra, a Serra Nova ficará fechada ao tráfego.

A concessionária não informou um horário exato para a liberação da pista. O tempo de interdição dependerá do avanço da composição e das condições encontradas ao longo do trajeto.

Enquanto a Serra Nova estiver interditada, a Serra Antiga funcionará em mão dupla. Uma faixa será utilizada pelos veículos que seguem para São José dos Campos e outra pelos motoristas que descem em direção ao Litoral Norte.

A capacidade da via será reduzida, o que pode provocar trânsito mais lento durante o período da operação.

Contorno Sul será fechado na quarta

O transporte da megacarga continua na quarta-feira (9), quando o Contorno Sul será interditado a partir das 22h para permitir a passagem do equipamento em direção ao Porto de São Sebastião.

Durante o bloqueio, a orientação é utilizar a Rio-Santos (SP-055) como alternativa para o deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião.

O desvio pode aumentar o tempo de viagem, especialmente nos trechos urbanos e nos acessos de São Sebastião. Motoristas que tenham compromissos com horário marcado devem programar a viagem com antecedência.

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