Uma carga de 845 toneladas vai provocar alterações no trânsito da Rodovia dos Tamoios nesta terça-feira (8). A operação para transportar um transformador de grandes dimensões até o Porto de São Sebastião começa às 20h e exigirá o fechamento da Serra Nova, no trecho entre Paraibuna e Caraguatatuba.
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A composição tem 138 metros de extensão e seguirá em velocidade média de aproximadamente 20 km/h. Por causa do tamanho e das características do equipamento, a concessionária Tamoios fará bloqueios temporários para garantir a segurança durante o deslocamento.
A operação é acompanhada pela Polícia Militar Rodoviária, por veículos batedores e por equipes da concessionária. O percurso teve início em Guarulhos e a primeira etapa do transporte, pelo trecho de planalto, já foi realizada.
Serra Nova será fechada
A segunda etapa começa às 20h desta terça-feira (8), quando a carga partirá do km 54 da Rodovia dos Tamoios em direção ao Litoral Norte. Durante a passagem pelos túneis e pelos pontos mais estreitos da serra, a Serra Nova ficará fechada ao tráfego.
A concessionária não informou um horário exato para a liberação da pista. O tempo de interdição dependerá do avanço da composição e das condições encontradas ao longo do trajeto.
Enquanto a Serra Nova estiver interditada, a Serra Antiga funcionará em mão dupla. Uma faixa será utilizada pelos veículos que seguem para São José dos Campos e outra pelos motoristas que descem em direção ao Litoral Norte.
A capacidade da via será reduzida, o que pode provocar trânsito mais lento durante o período da operação.
Contorno Sul será fechado na quarta
O transporte da megacarga continua na quarta-feira (9), quando o Contorno Sul será interditado a partir das 22h para permitir a passagem do equipamento em direção ao Porto de São Sebastião.
Durante o bloqueio, a orientação é utilizar a Rio-Santos (SP-055) como alternativa para o deslocamento entre Caraguatatuba e São Sebastião.
O desvio pode aumentar o tempo de viagem, especialmente nos trechos urbanos e nos acessos de São Sebastião. Motoristas que tenham compromissos com horário marcado devem programar a viagem com antecedência.