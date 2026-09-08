Um adolescente de 16 anos foi apreendido por atos infracionais análogos à receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação em São José dos Campos.

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A apreensão ocorreu na segunda-feira (7) após um acidente envolvendo a moto conduzida por ele e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) no Conjunto Residencial Dom Pedro 1º. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), ele foi encaminhado ao Ministério Público. Outro jovem, da mesma idade, morreu no local durante a ocorrência.

Ocorrência