Um adolescente de 16 anos foi apreendido por atos infracionais análogos à receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, desobediência e direção sem habilitação em São José dos Campos.
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A apreensão ocorreu na segunda-feira (7) após um acidente envolvendo a moto conduzida por ele e uma viatura da GCM (Guarda Civil Municipal) no Conjunto Residencial Dom Pedro 1º. Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo), ele foi encaminhado ao Ministério Público. Outro jovem, da mesma idade, morreu no local durante a ocorrência.
Ocorrência
Em nota, a SSP afirma que os dois adolescentes estavam em uma motocicleta furtada, sem placa e sem capacetes, e desobedeceram à ordem de parada, seguindo em alta velocidade.
Durante o acompanhamento, a motocicleta e a viatura colidiram contra um muro, e o adolescente que estava na garupa morreu no local. O outro jovem ficou ferido e foi socorrido. De acordo com o boletim de ocorrência, o guarda que conduzia a viatura afirmou que os freios do veículo não responderam no momento da colisão.
Um guarda municipal também ficou ferido na ocorrência. Ele sofreu um ferimento na cabeça e foi levado ao hospital.
A motocicleta utilizada pelos adolescentes havia sido furtada recentemente e foi recuperada e apreendida.
O caso foi registrado pela Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. A polícia analisa imagens e aguarda os laudos periciais para esclarecer as circunstâncias do acidente.