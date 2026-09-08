Mais de seis toneladas de resíduos foram retiradas da rede de drenagem de Taubaté durante a limpeza de bocas de lobo realizada ao longo de agosto. A ação envolveu 1.683 estruturas em 138 vias de diferentes bairros do município.
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Entre os locais que receberam os serviços estão regiões do Centro, Parque Planalto, Esplanada Santa Terezinha, Jardim Sandra Maria, Vila São José, Jardim Ana Rosa, Jardim Paulista, Jardim Bela Vista, Estoril e Parque Três Marias.
Os resíduos acumulados nas bocas de lobo podem impedir a passagem da água e aumentar os transtornos provocados pelas chuvas.
A limpeza foi realizada por equipes terceirizadas, com o auxílio de caminhões de hidrojateamento. O equipamento permite a desobstrução da tubulação e agiliza o atendimento, aumentando a quantidade de pontos que podem ser atendidos diariamente.
Além da retirada de resíduos, as equipes municipais também fazem reparos nas estruturas e substituem tampas que apresentam danos.
De maio a agosto, foram limpas 7.842 bocas de lobo na cidade. Nesse período, o volume de resíduos retirados chegou a cerca de 43 toneladas.