Mais de seis toneladas de resíduos foram retiradas da rede de drenagem de Taubaté durante a limpeza de bocas de lobo realizada ao longo de agosto. A ação envolveu 1.683 estruturas em 138 vias de diferentes bairros do município.

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Entre os locais que receberam os serviços estão regiões do Centro, Parque Planalto, Esplanada Santa Terezinha, Jardim Sandra Maria, Vila São José, Jardim Ana Rosa, Jardim Paulista, Jardim Bela Vista, Estoril e Parque Três Marias.