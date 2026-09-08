As obras para reforçar o sistema de drenagem da Avenida do Povo, em Taubaté, entram em uma nova fase após a conclusão da primeira etapa prevista no projeto, no trecho próximo ao cruzamento com a rua Benedito Cursino dos Santos, em frente ao Centro Dia do Idoso. A estrutura antiga, composta por tubos Armcos deteriorados, foi substituída por aduelas de concreto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O trecho recebeu ainda adequações na microdrenagem, além da instalação de guias e sarjetas. Durante a intervenção, foram identificados problemas como interferências nas redes da concessionária e pontos de lançamento irregular de esgoto.

Segundo ponto