As obras para reforçar o sistema de drenagem da Avenida do Povo, em Taubaté, entram em uma nova fase após a conclusão da primeira etapa prevista no projeto, no trecho próximo ao cruzamento com a rua Benedito Cursino dos Santos, em frente ao Centro Dia do Idoso. A estrutura antiga, composta por tubos Armcos deteriorados, foi substituída por aduelas de concreto.
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O trecho recebeu ainda adequações na microdrenagem, além da instalação de guias e sarjetas. Durante a intervenção, foram identificados problemas como interferências nas redes da concessionária e pontos de lançamento irregular de esgoto.
Segundo ponto
A Prefeitura agora prepara a intervenção em outro ponto da avenida, entre as ruas Dr. Emílio Winther e Marechal Artur da Costa e Silva. Para o trecho, está prevista a instalação de uma nova estrutura para a captação e condução da água da chuva. Serão utilizadas aduelas de concreto para formar uma segunda rede coletora, que funcionará em conjunto com a tubulação já existente. A rede de microdrenagem do entorno também será adaptada.
O conjunto de intervenções foi planejado para aumentar a capacidade de escoamento das águas pluviais e diminuir a possibilidade de alagamentos durante períodos de chuva intensa na Avenida do Povo.
Os trabalhos estão sendo realizados de forma escalonada para permitir a execução dos serviços com segurança e reduzir os impactos sobre o trânsito. A execução está a cargo de uma empresa contratada por licitação, responsável pelos estudos técnicos e projetos executivos.
A modernização do sistema é financiada por meio de convênios externos e prevê intervenções ao longo da Avenida do Povo e da Avenida Walter Thaumaturgo.