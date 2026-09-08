O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de perigo potencial de tempestades para o Vale do Paraíba. O alerta é válido para esta quarta-feira (9), das 0h às 23h59. A previsão é de chuvas de 20 a 30 mm/h ou acumulado de até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos intensos de 40 a 60 km/h. Há ainda possibilidade de queda de granizo em algumas regiões.

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Em caso de rajadas de vento, a recomendação é não se abrigar sob árvores, devido ao risco de queda de galhos ou árvores e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.