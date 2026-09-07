O São José aguarda a confirmação da data e horário do jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista, contra o Comercial, em Ribeirão Preto. Como tem melhor campanha que o Bafo, a Águia do Vale poderá fazer o segundo jogo diante de seus torcedores, possivelmente no dia 19 de setembro, às 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.
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Quanto ao jogo de ida, a expectativa também é que aconteça neste sábado (12), às 16h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Nesta terça-feira (8), a FPF (Federação Paulista de Futebol) irá confirmar os horários.
Os demais confrontos das quartas de final serão entre Linense x Grêmio Prudente (1º x 11º), Juventus e União São João (3º x 9º) e Noroeste x Primavera (4º x 5º). Vale lembrar que o São José teve a segunda melhor campanha no geral do torneio, enquanto o Comercial ficou em nono.
Por ser um dos quatro primeiros colocados, o time da região, comandado pelo técnico Wilson Junior, não precisou disputar o mata-mata das oitavas de final (play in) e fica duas semanas de folga na tabela. Além disso, poderá fazer o segundo jogo em casa. No ano passado, a Águia do Vale caiu nas quartas de final justamente contra o Comercial, quando perdeu os dois jogos por 1 a 0.
Agora, tem a chance da ‘revanche’ para seguir na briga por uma vaga em competições nacionais no ano que vem. O campeão da Copa Paulista escolhe entre a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, enquanto o vice fica com a vaga que sobrar.