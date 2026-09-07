O São José aguarda a confirmação da data e horário do jogo de ida das quartas de final da Copa Paulista, contra o Comercial, em Ribeirão Preto. Como tem melhor campanha que o Bafo, a Águia do Vale poderá fazer o segundo jogo diante de seus torcedores, possivelmente no dia 19 de setembro, às 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos.

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Quanto ao jogo de ida, a expectativa também é que aconteça neste sábado (12), às 16h, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Nesta terça-feira (8), a FPF (Federação Paulista de Futebol) irá confirmar os horários.