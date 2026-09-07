Trânsito intenso avançou pelo início da noite desta segunda-feira (7) e também provocou reflexos em Caçapava, São José dos Campos e outras rodovias da região
O retorno do feriado prolongado provocou um longo congestionamento na Rodovia Presidente Dutra no início da noite desta segunda-feira (7). No sentido São Paulo, motoristas enfrentaram quase 30 quilômetros de trânsito intenso entre Pindamonhangaba e Taubaté.
Por volta das 18h54, o trecho mais complicado começava na altura do km 88, na região de Moreira César, em Pindamonhangaba, e seguia até aproximadamente o km 116, em Taubaté.
O grande volume de veículos é reflexo da volta para casa de turistas que passaram o feriado em destinos do Vale Histórico, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e também na região de Aparecida.
Além do trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté, também foram registrados pontos de lentidão em Caçapava e São José dos Campos.
Outras importantes rodovias da região apresentaram reflexos do movimento de retorno, entre elas a Rodovia dos Tamoios/Carvalho Pinto, Rio-Santos, Floriano Rodrigues Pinheiro, principal acesso a Campos do Jordão, e a Rodovia Oswaldo Cruz, que liga o Vale do Paraíba ao Litoral Norte.
A previsão da concessionária Motiva RioSP era de maior concentração de veículos na Dutra entre 13h e 17h. No entanto, o intenso fluxo registrado ao longo da tarde se estendeu e manteve pontos de congestionamento após as 18h.
A orientação aos motoristas é de atenção redobrada durante o retorno, principalmente nos trechos de maior lentidão e nas aproximações das cidades do Vale do Paraíba.