07 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÂNSITO

Volta do feriado provoca quase 30 km de congestionamento na Dutra

Por Jesse Nascimento | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Trânsito na Dutra
Trânsito na Dutra

Trânsito intenso avançou pelo início da noite desta segunda-feira (7) e também provocou reflexos em Caçapava, São José dos Campos e outras rodovias da região

O retorno do feriado prolongado provocou um longo congestionamento na Rodovia Presidente Dutra no início da noite desta segunda-feira (7). No sentido São Paulo, motoristas enfrentaram quase 30 quilômetros de trânsito intenso entre Pindamonhangaba e Taubaté.

Por volta das 18h54, o trecho mais complicado começava na altura do km 88, na região de Moreira César, em Pindamonhangaba, e seguia até aproximadamente o km 116, em Taubaté.

O grande volume de veículos é reflexo da volta para casa de turistas que passaram o feriado em destinos do Vale Histórico, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e também na região de Aparecida.

Além do trecho entre Pindamonhangaba e Taubaté, também foram registrados pontos de lentidão em Caçapava e São José dos Campos.

Outras importantes rodovias da região apresentaram reflexos do movimento de retorno, entre elas a Rodovia dos Tamoios/Carvalho Pinto, Rio-Santos, Floriano Rodrigues Pinheiro, principal acesso a Campos do Jordão, e a Rodovia Oswaldo Cruz, que liga o Vale do Paraíba ao Litoral Norte.

A previsão da concessionária Motiva RioSP era de maior concentração de veículos na Dutra entre 13h e 17h. No entanto, o intenso fluxo registrado ao longo da tarde se estendeu e manteve pontos de congestionamento após as 18h.

A orientação aos motoristas é de atenção redobrada durante o retorno, principalmente nos trechos de maior lentidão e nas aproximações das cidades do Vale do Paraíba.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários