Trânsito intenso avançou pelo início da noite desta segunda-feira (7) e também provocou reflexos em Caçapava, São José dos Campos e outras rodovias da região

O retorno do feriado prolongado provocou um longo congestionamento na Rodovia Presidente Dutra no início da noite desta segunda-feira (7). No sentido São Paulo, motoristas enfrentaram quase 30 quilômetros de trânsito intenso entre Pindamonhangaba e Taubaté.

Por volta das 18h54, o trecho mais complicado começava na altura do km 88, na região de Moreira César, em Pindamonhangaba, e seguia até aproximadamente o km 116, em Taubaté.