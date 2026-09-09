09 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
CRIME

Mulher é presa suspeita de tentar matar irmão em hospital

Por Da Redação | Brusque (SC)
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mulher é presa suspeita de tentar matar irmão em hospital
Mulher é presa suspeita de tentar matar irmão em hospital

Uma mulher de 50 anos foi presa preventivamente na terça-feira (18) sob suspeita de tentar matar o próprio irmão, de 59 anos, dentro de um hospital. Segundo a Polícia Civil, as tentativas teriam ocorrido entre os dias 7 e 16 de agosto, enquanto ela acompanhava o paciente, internado desde 31 de março para tratamento contra um câncer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu no Hospital Azambuja, em Brusque (SC). A prisão foi realizada dentro da própria unidade de saúde por policiais civis da DIC (Delegacia de Investigação Criminal), após a Justiça determinar a prisão preventiva da investigada.

Suspeita teria desligado oxigênio do irmão

De acordo com a investigação, a mulher teria adotado diferentes medidas com a intenção de provocar a morte do irmão. Entre as ações investigadas estão a injeção de um líquido ainda não identificado no corpo do paciente, a retirada da traqueostomia e o desligamento do oxigênio utilizado pelo homem.

Em uma das situações, uma equipe de saúde precisou intervir para estabilizar o paciente. Segundo a Polícia Civil, o homem está em estado grave devido ao câncer e depende de aparelhos para respirar e se alimentar.

Celular, medicamentos e materiais são apreendidos

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os policiais realizaram diligências no quarto onde a investigada acompanhava o irmão.

No local, foram apreendidos um celular, instrumentos, medicamentos e materiais de uso hospitalar que estavam entre os pertences da mulher. Os objetos serão submetidos às providências investigativas e poderão contribuir para esclarecer a dinâmica das tentativas de homicídio.

Os policiais também fizeram buscas no veículo utilizado pela investigada, que estava estacionado nas dependências do hospital.

Investigação continua

Após as diligências, a mulher foi levada para a sede da DIC de Brusque, onde foram realizados os procedimentos policiais. Ela permaneceu à disposição do Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, as investigações continuam para esclarecer todas as circunstâncias do caso e reunir provas que possam embasar a responsabilização da investigada. A motivação das supostas tentativas de homicídio ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários