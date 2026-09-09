Uma mulher de 50 anos foi presa preventivamente na terça-feira (18) sob suspeita de tentar matar o próprio irmão, de 59 anos, dentro de um hospital. Segundo a Polícia Civil, as tentativas teriam ocorrido entre os dias 7 e 16 de agosto, enquanto ela acompanhava o paciente, internado desde 31 de março para tratamento contra um câncer.

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O caso aconteceu no Hospital Azambuja, em Brusque (SC). A prisão foi realizada dentro da própria unidade de saúde por policiais civis da DIC (Delegacia de Investigação Criminal), após a Justiça determinar a prisão preventiva da investigada.

Suspeita teria desligado oxigênio do irmão