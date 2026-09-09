Uma mulher foi encontrada morta em um lote baldio na manhã de domingo (6), horas depois de ter saído de um forró onde havia conhecido o principal suspeito do crime. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da movimentação e ajudaram as autoridades a identificar o homem.

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O caso aconteceu em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O suspeito foi preso durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Segundo o delegado André Fernandes, responsável pela investigação, o homem já havia sido condenado anteriormente por um crime semelhante e estava em liberdade.

Vítima conheceu suspeito em forró