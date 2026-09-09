Uma mulher foi encontrada morta em um lote baldio na manhã de domingo (6), horas depois de ter saído de um forró onde havia conhecido o principal suspeito do crime. Imagens de câmeras de segurança registraram parte da movimentação e ajudaram as autoridades a identificar o homem.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso aconteceu em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. O suspeito foi preso durante uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar. Segundo o delegado André Fernandes, responsável pela investigação, o homem já havia sido condenado anteriormente por um crime semelhante e estava em liberdade.
Vítima conheceu suspeito em forró
De acordo com a investigação, a mulher e o suspeito se conheceram por volta das 21h de sábado (5), durante o evento. Após permanecer mais algum tempo no local, ela deixou o estabelecimento sozinha e seguiu em direção à residência, que ficava nas proximidades.
Segundo a polícia, o homem percebeu que a vítima estava sozinha e passou a acompanhá-la. Quando ela estava a poucos metros de casa, o suspeito teria se aproximado e a levado para uma área de mata localizada em um lote baldio.
A investigação aponta que a mulher permaneceu com o homem por mais de 40 minutos e sofreu violência sexual. Segundo o delegado, ela teria resistido e lutado para sobreviver.
Suspeito tinha marcas de lesões
Conforme as informações divulgadas pela polícia, o suspeito apresentava lesões e arranhões quando foi localizado. Para os investigadores, os ferimentos podem estar relacionados à resistência apresentada pela vítima durante o ataque.
O delegado André Fernandes afirmou que as imagens das câmeras de segurança e os vestígios encontrados durante a investigação foram fundamentais para acelerar a identificação do suspeito.
Corpo foi encontrado por moradores
Na manhã de domingo, moradores da região saíram de suas casas e encontraram o corpo da mulher no terreno. A Polícia Militar foi acionada e comunicou o caso à Polícia Civil.
As circunstâncias do crime continuam sendo investigadas pelas autoridades, que buscam esclarecer toda a dinâmica do ataque e reunir elementos para a responsabilização do suspeito.