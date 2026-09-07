Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro de uma residência na manhã deste domingo (6). A jovem era esposa de um soldado da Polícia Militar e foi localizada no banheiro do imóvel, ao lado de uma arma que pertencia ao marido.
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O caso aconteceu em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O marido da vítima, o soldado da PM Vinicius Costa Silva, de 26 anos, afirmou à polícia que Larissa teria tirado a própria vida. Familiares, porém, contestaram essa versão.
PM relata disparo dentro do imóvel
Segundo o boletim de ocorrência, Vinicius relatou que o casal havia discutido sobre o fim do relacionamento. Depois, o policial teria dormido e acordado com o barulho de um disparo.
Ao verificar o que havia acontecido, ele teria encontrado Larissa caída no banheiro. A arma utilizada estava próxima ao corpo da vítima e pertencia ao soldado.
A ocorrência mobilizou as autoridades, que passaram a investigar as circunstâncias da morte.
Família contesta versão apresentada pelo marido
Familiares de Larissa afirmaram não acreditar na hipótese de suicídio. Segundo a avó da vítima, Larissa teria enviado uma mensagem por volta das 9h informando que havia se separado do policial.
A jovem foi encontrada morta por volta das 11h, segundo as informações registradas na ocorrência.
Polícia apreende arma e munições
Durante o atendimento da ocorrência, foram apreendidos no imóvel um coldre, um carregador, munições e um estojo de munição deflagrado.
Para esclarecer o que aconteceu, foram solicitados exames necroscópicos, residuográficos e balísticos. Os procedimentos deverão ajudar a determinar as circunstâncias do disparo e verificar a possibilidade de participação de uma terceira pessoa.
A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado. O marido da vítima já prestou depoimento às autoridades.
A investigação deverá apontar a dinâmica da morte e esclarecer se houve ou não intervenção de outra pessoa no caso.