Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro de uma residência na manhã deste domingo (6). A jovem era esposa de um soldado da Polícia Militar e foi localizada no banheiro do imóvel, ao lado de uma arma que pertencia ao marido.

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O caso aconteceu em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O marido da vítima, o soldado da PM Vinicius Costa Silva, de 26 anos, afirmou à polícia que Larissa teria tirado a própria vida. Familiares, porém, contestaram essa versão.

PM relata disparo dentro do imóvel