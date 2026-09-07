07 de setembro de 2026
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CRIME

PM diz que esposa tirou a própria vida, mas família contesta

Por Da Redação | Embu das Artes (SP)
| Tempo de leitura: 2 min
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Larissa com o PM Vinícius
Larissa com o PM Vinícius

Larissa da Cruz Morata, de 29 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro de uma residência na manhã deste domingo (6). A jovem era esposa de um soldado da Polícia Militar e foi localizada no banheiro do imóvel, ao lado de uma arma que pertencia ao marido.

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O caso aconteceu em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. O marido da vítima, o soldado da PM Vinicius Costa Silva, de 26 anos, afirmou à polícia que Larissa teria tirado a própria vida. Familiares, porém, contestaram essa versão.

PM relata disparo dentro do imóvel

Segundo o boletim de ocorrência, Vinicius relatou que o casal havia discutido sobre o fim do relacionamento. Depois, o policial teria dormido e acordado com o barulho de um disparo.

Ao verificar o que havia acontecido, ele teria encontrado Larissa caída no banheiro. A arma utilizada estava próxima ao corpo da vítima e pertencia ao soldado.

A ocorrência mobilizou as autoridades, que passaram a investigar as circunstâncias da morte.

Família contesta versão apresentada pelo marido

Familiares de Larissa afirmaram não acreditar na hipótese de suicídio. Segundo a avó da vítima, Larissa teria enviado uma mensagem por volta das 9h informando que havia se separado do policial.

A jovem foi encontrada morta por volta das 11h, segundo as informações registradas na ocorrência.

Polícia apreende arma e munições

Durante o atendimento da ocorrência, foram apreendidos no imóvel um coldre, um carregador, munições e um estojo de munição deflagrado.

Para esclarecer o que aconteceu, foram solicitados exames necroscópicos, residuográficos e balísticos. Os procedimentos deverão ajudar a determinar as circunstâncias do disparo e verificar a possibilidade de participação de uma terceira pessoa.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita e está sendo investigado. O marido da vítima já prestou depoimento às autoridades.

A investigação deverá apontar a dinâmica da morte e esclarecer se houve ou não intervenção de outra pessoa no caso.

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