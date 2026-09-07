Uma mulher identificada como Cleonice, de 43 anos, foi morta pelo companheiro, Cristiano, de 39, dentro do apartamento onde o casal estava. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o crime aconteceu mesmo com o filho da vítima no imóvel.
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O caso aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, e é investigado como feminicídio. De acordo com as informações disponíveis, Cleonice já teria enfrentado anos de agressões durante o relacionamento.
Mulher foi atacada dentro do quarto
Segundo o relato da ocorrência, a vítima estava no apartamento com o companheiro quando foi atacada. O crime teria acontecido dentro do quarto, enquanto o filho de Cleonice também estava no imóvel.
Após matar a companheira, Cristiano teria contado ao enteado o que havia feito e permanecido no apartamento.
Suspeito foi preso em flagrante
A Polícia Militar encontrou o homem na cozinha do apartamento e realizou a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para as providências policiais e deverá responder pelo crime de feminicídio.
As autoridades ainda apuram as circunstâncias do assassinato e o histórico de violência relatado no relacionamento.
Violência contra a mulher
Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados e receber atendimento por meio da Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. Em situações de emergência ou risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.