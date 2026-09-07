07 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Mulher de 43 anos é morta pelo companheiro dentro de apartamento

Por Da Redação | Hortolândia (SP)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Mulher de 43 anos é morta pelo companheiro dentro de apartamento
Mulher de 43 anos é morta pelo companheiro dentro de apartamento

Uma mulher identificada como Cleonice, de 43 anos, foi morta pelo companheiro, Cristiano, de 39, dentro do apartamento onde o casal estava. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o crime aconteceu mesmo com o filho da vítima no imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, e é investigado como feminicídio. De acordo com as informações disponíveis, Cleonice já teria enfrentado anos de agressões durante o relacionamento.

Mulher foi atacada dentro do quarto

Segundo o relato da ocorrência, a vítima estava no apartamento com o companheiro quando foi atacada. O crime teria acontecido dentro do quarto, enquanto o filho de Cleonice também estava no imóvel.

Após matar a companheira, Cristiano teria contado ao enteado o que havia feito e permanecido no apartamento.

Suspeito foi preso em flagrante

A Polícia Militar encontrou o homem na cozinha do apartamento e realizou a prisão em flagrante. Ele foi encaminhado para as providências policiais e deverá responder pelo crime de feminicídio.

As autoridades ainda apuram as circunstâncias do assassinato e o histórico de violência relatado no relacionamento.

Violência contra a mulher

Casos de violência contra a mulher podem ser denunciados e receber atendimento por meio da Central de Atendimento à Mulher, pelo telefone 180. Em situações de emergência ou risco imediato, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários