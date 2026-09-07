Uma mulher identificada como Cleonice, de 43 anos, foi morta pelo companheiro, Cristiano, de 39, dentro do apartamento onde o casal estava. Segundo as informações divulgadas sobre a ocorrência, o crime aconteceu mesmo com o filho da vítima no imóvel.

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O caso aconteceu em Hortolândia, no interior de São Paulo, e é investigado como feminicídio. De acordo com as informações disponíveis, Cleonice já teria enfrentado anos de agressões durante o relacionamento.

Mulher foi atacada dentro do quarto