A médica Gassi Paola de Souza Maria, de 37 anos, foi assassinada a golpes de faca dentro do próprio apartamento na noite de sábado (5). O corpo foi encontrado ao lado do filho bebê da vítima, que chorava quando as equipes de socorro chegaram ao imóvel.
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O feminicídio aconteceu em Maringá, no Paraná. O caso foi descoberto depois que moradores do prédio estranharam o choro prolongado e desesperado da criança. Eles também tentaram contato com os moradores do apartamento, mas não obtiveram resposta e acionaram a Polícia Militar.
Médica foi encontrada sem vida
Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros foram até o apartamento e precisaram arrombar a porta para entrar no imóvel. No local, encontraram Gassi Paola já sem sinais vitais.
Segundo as informações iniciais, a médica apresentava pelo menos quatro perfurações provocadas por faca. A Polícia Civil do Paraná iniciou as buscas pelo suspeito logo após o crime.
Marido é preso após o crime
O principal acusado é o marido da vítima, João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos. Ele foi localizado e preso na cidade de Mandaguari, cerca de 30 quilômetros de Maringá, aproximadamente uma hora e meia após o ataque.
O homem é advogado e ocupava um cargo comissionado na Prefeitura de Marinalva. No momento em que foi localizado, apresentava ferimentos de faca no pescoço.
João Vitor recebeu atendimento médico e permaneceu sob custódia policial, à disposição da Justiça. As circunstâncias do crime e a motivação do feminicídio serão investigadas pela Polícia Civil.
Prefeitura exonera suspeito
Após a prisão, a Prefeitura de Marinalva informou que o investigado foi exonerado imediatamente do cargo comissionado.
A investigação deverá esclarecer a dinâmica do assassinato e as circunstâncias que antecederam a morte da médica.