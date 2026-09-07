A médica Gassi Paola de Souza Maria, de 37 anos, foi assassinada a golpes de faca dentro do próprio apartamento na noite de sábado (5). O corpo foi encontrado ao lado do filho bebê da vítima, que chorava quando as equipes de socorro chegaram ao imóvel.

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O feminicídio aconteceu em Maringá, no Paraná. O caso foi descoberto depois que moradores do prédio estranharam o choro prolongado e desesperado da criança. Eles também tentaram contato com os moradores do apartamento, mas não obtiveram resposta e acionaram a Polícia Militar.

Médica foi encontrada sem vida