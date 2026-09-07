O que deveria ser mais um dia de trabalho em um cemitério terminou em uma ocorrência policial após uma discussão entre dois coveiros. Segundo as primeiras informações, o desentendimento evoluiu para uma agressão e um dos funcionários teria tentado matar o colega.

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O caso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Após a briga, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, assim como a vítima, para o registro da ocorrência e esclarecimento dos fatos.