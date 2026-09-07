O que deveria ser mais um dia de trabalho em um cemitério terminou em uma ocorrência policial após uma discussão entre dois coveiros. Segundo as primeiras informações, o desentendimento evoluiu para uma agressão e um dos funcionários teria tentado matar o colega.
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O caso aconteceu em Osasco, na Grande São Paulo. Após a briga, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia, assim como a vítima, para o registro da ocorrência e esclarecimento dos fatos.
De acordo com as informações iniciais, os dois funcionários estavam trabalhando no local quando começaram a discutir. A motivação do desentendimento ainda não foi esclarecida.
Polícia investiga o caso
A polícia deverá apurar as circunstâncias da briga e identificar o que provocou a reação violenta entre os dois funcionários.
O suspeito permanece à disposição das autoridades após a prisão. A investigação também deverá esclarecer a dinâmica da ocorrência e se houve outros envolvidos.
O caso é tratado como uma tentativa de homicídio, conforme as informações iniciais, e deverá ser investigado pelas autoridades responsáveis.