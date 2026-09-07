Uma jovem de 19 anos, identificada como Maria Luiza da Silva Cabral, foi encontrada morta um dia após desaparecer. O corpo apresentava marcas de tiros, ferimentos provocados por faca e queimaduras, segundo as informações divulgadas sobre o caso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no Recife (PE). Conhecida como Malu por familiares e amigos, Maria Luiza desapareceu na sexta-feira (28), no bairro do Pina. Antes de sair de casa, segundo familiares, ela teria informado que encontraria um empresário.