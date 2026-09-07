Uma jovem de 19 anos, identificada como Maria Luiza da Silva Cabral, foi encontrada morta um dia após desaparecer. O corpo apresentava marcas de tiros, ferimentos provocados por faca e queimaduras, segundo as informações divulgadas sobre o caso.
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O crime aconteceu no Recife (PE). Conhecida como Malu por familiares e amigos, Maria Luiza desapareceu na sexta-feira (28), no bairro do Pina. Antes de sair de casa, segundo familiares, ela teria informado que encontraria um empresário.
A jovem foi vista pela última vez pela família quando entrou em um carro de aplicativo. Depois disso, os familiares perderam o contato com Maria Luiza e passaram a procurar informações sobre seu paradeiro.
Corpo foi localizado às margens da BR-101
O corpo da jovem foi encontrado por equipes da Polícia Militar, durante uma ronda realizada na região. A vítima estava às margens da BR-101 e apresentava diversos sinais de violência.
O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil de Pernambuco. A investigação busca identificar quem cometeu o crime e esclarecer a motivação do homicídio.
Jovem deixa dois filhos
Maria Luiza deixa dois filhos. O velório e o sepultamento foram realizados na segunda-feira (31), em meio à comoção de familiares e amigos.
As circunstâncias do desaparecimento e da morte da jovem ainda serão esclarecidas pela investigação policial.