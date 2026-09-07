07 de setembro de 2026
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EVARISTO COSTA

Luiza Ambiel faz convite ousado a jornalista famoso de SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Luiza Ambiel e Evaristo Costa
Luiza Ambiel e Evaristo Costa

Luiza Ambiel aproveitou uma brincadeira feita por Evaristo Costa nas redes sociais para provocar o jornalista. A apresentadora entrou no clima da publicação e fez um convite direto ao comunicador: “Bora gravar?”

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O episódio ganhou repercussão após uma declaração de Evaristo Costa, que havia utilizado a expressão “conteúdo adulto” em uma publicação. A frase, porém, tinha outro significado e acabou sendo explicada pelo próprio jornalista.

Segundo Evaristo, a ideia era falar sobre assuntos relacionados à vida adulta e à maturidade, e não sobre conteúdo de natureza sexual. A explicação, no entanto, não impediu Luiza Ambiel de aproveitar a oportunidade para fazer a provocação.

A resposta da apresentadora chamou atenção justamente pelo duplo sentido da expressão utilizada pelo jornalista. Com o comentário “Bora gravar?”, Luiza transformou a publicação em uma interação descontraída entre os dois.

Brincadeira nas redes

A troca de mensagens rapidamente despertou a curiosidade dos internautas, principalmente pelo histórico de Luiza Ambiel no entretenimento e pela trajetória de Evaristo Costa no jornalismo e na televisão.

A brincadeira mostra como uma expressão com duplo sentido pode ganhar novos significados nas redes sociais e gerar interações entre personalidades conhecidas.

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