Luiza Ambiel aproveitou uma brincadeira feita por Evaristo Costa nas redes sociais para provocar o jornalista. A apresentadora entrou no clima da publicação e fez um convite direto ao comunicador: “Bora gravar?”

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O episódio ganhou repercussão após uma declaração de Evaristo Costa, que havia utilizado a expressão “conteúdo adulto” em uma publicação. A frase, porém, tinha outro significado e acabou sendo explicada pelo próprio jornalista.