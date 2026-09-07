Uma mulher de 30 anos foi presa após a morte do próprio pai, Osmar Ferreira, de 62 anos. O crime aconteceu dentro da residência da família e teria sido transmitido ao vivo pela filha, Edilene. Vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem gritos vindos do imóvel.
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O caso aconteceu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a mulher ao lado do corpo do pai, que era cadeirante. De acordo com a polícia, Edilene confessou o assassinato.
Ainda segundo os relatos policiais, a mulher afirmou que teria sido vítima de agressões praticadas pelo pai durante a infância. A alegação deverá ser considerada na investigação para esclarecer as circunstâncias e a possível motivação do homicídio.
A Polícia Militar foi chamada por vizinhos que teriam escutado gritos vindos da casa. A dinâmica exata do crime, porém, ainda está sendo investigada pelas autoridades.
Investigação
A polícia deve ouvir outros familiares para reunir informações sobre o relacionamento entre pai e filha e esclarecer o que ocorreu dentro da residência antes da morte de Osmar Ferreira.
As circunstâncias do homicídio e a eventual relação entre as alegadas agressões sofridas na infância e o crime serão apuradas durante a investigação.
A mulher foi presa e o caso deverá seguir sob investigação das autoridades responsáveis. Até o momento, as informações sobre o episódio são baseadas nos relatos iniciais da polícia.