Uma mulher de 30 anos foi presa após a morte do próprio pai, Osmar Ferreira, de 62 anos. O crime aconteceu dentro da residência da família e teria sido transmitido ao vivo pela filha, Edilene. Vizinhos acionaram a Polícia Militar depois de ouvirem gritos vindos do imóvel.

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O caso aconteceu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ao chegarem à residência, os policiais encontraram a mulher ao lado do corpo do pai, que era cadeirante. De acordo com a polícia, Edilene confessou o assassinato.