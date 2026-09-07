VICENTE JOSE BELLAGAMBA
Idade: 81
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Velório:
URBAM SALA 3 - 07/09/2026 das 20:00 às 10:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/09/2026 10:00
JAVEL RIBEIRO DE LIMA
Idade: 91
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
OUTRAS CIDADES
Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE CRISTINA/MG - 08/09/2026 09:00
FRANCISCO ALECIO MARTINS
Idade: 70
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
URBAM SALA 5 - 07/09/2026 das 18:00 às 09:00
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/09/2026 09:00
ALEXANDRE ANDRE DA SILVA
Idade: 42
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/09/2026 08:30
JOSE PEREIRA DOS SANTOS
Idade: 70
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
DIRETO
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 08/09/2026 08:30
JOÃO BATISTA PERES
Idade: 76
Data de falecimento: 06/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 16:00
MARIA DE LOURDES DIAS
Idade: 80
Data de falecimento: 06/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 16:00
ANA MARIA DA SILVA
Idade: 66
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
URBAM SALA 3 - 07/09/2026 das 10:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 16:00
MARA REGINA MARSON INAGAKI
Idade: 65
Data de falecimento: 07/09/2026
Velório:
URBAM SALA 6 - 07/09/2026 das 12:30 às 16:00
Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 07/09/2026 16:00
MARIA JOSE RODRIGUES
Idade: 83
Data de falecimento: 06/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 15:00
LAURIDES DE OLIVEIRA FREI
Idade: 94
Data de falecimento: 06/09/2026
Velório:
PARQUE DAS FLORES
Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 07/09/2026 11:30
LUIZ CAVALCANTI DE SIQUEIRA
Idade: 85
Data de falecimento: 06/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 11:00
JOSE ROBERTO HONORIO
Idade: 73
Data de falecimento: 06/09/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 10:30
EDNA RENATA RAMOS
Idade: 40
Data de falecimento: 28/08/2026
Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 08:30
BENEDITO DONIZETTI DO PRADO
Idade: 69
Data de falecimento: 05/09/2026
Velório:
URBAM SALA 4 - 06/09/2026 das 15:00 às 08:00
Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 08:00