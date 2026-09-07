07 de setembro de 2026
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Vicente morre aos 81 anos; veja as notas de falecimento em SJC

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Vicente morre aos 81 anos; veja as notas de falecimento em SJC
Vicente morre aos 81 anos; veja as notas de falecimento em SJC

VICENTE JOSE BELLAGAMBA

Idade: 81
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CEMITERIO PQ. DAS FLORES/SJCAMPOS SP - 08/09/2026 10:00

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REINALDO JOSÉ PAIVA

Idade: 64
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 07/09/2026 das 20:00 às 10:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 08/09/2026 10:00

JAVEL RIBEIRO DE LIMA

Idade: 91
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
OUTRAS CIDADES

Sepultamento:
CEMITERIO MUNICIPAL DE CRISTINA/MG - 08/09/2026 09:00

FRANCISCO ALECIO MARTINS

Idade: 70
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
URBAM SALA 5 - 07/09/2026 das 18:00 às 09:00

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/09/2026 09:00

ALEXANDRE ANDRE DA SILVA

Idade: 42
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 08/09/2026 08:30

JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Idade: 70
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
DIRETO

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 08/09/2026 08:30

JOÃO BATISTA PERES

Idade: 76
Data de falecimento: 06/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 16:00

MARIA DE LOURDES DIAS

Idade: 80
Data de falecimento: 06/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 16:00

ANA MARIA DA SILVA

Idade: 66
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
URBAM SALA 3 - 07/09/2026 das 10:30 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 16:00

MARA REGINA MARSON INAGAKI

Idade: 65
Data de falecimento: 07/09/2026

Velório:
URBAM SALA 6 - 07/09/2026 das 12:30 às 16:00

Sepultamento:
CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC - 07/09/2026 16:00

MARIA JOSE RODRIGUES

Idade: 83
Data de falecimento: 06/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 15:00

LAURIDES DE OLIVEIRA FREI

Idade: 94
Data de falecimento: 06/09/2026

Velório:
PARQUE DAS FLORES

Sepultamento:
CREMATORIO PARQUE DAS FLORES/SJC - 07/09/2026 11:30

LUIZ CAVALCANTI DE SIQUEIRA

Idade: 85
Data de falecimento: 06/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 11:00

JOSE ROBERTO HONORIO

Idade: 73
Data de falecimento: 06/09/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 10:30

EDNA RENATA RAMOS

Idade: 40
Data de falecimento: 28/08/2026

Velório:
VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO

Sepultamento:
CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC - 07/09/2026 08:30

BENEDITO DONIZETTI DO PRADO

Idade: 69
Data de falecimento: 05/09/2026

Velório:
URBAM SALA 4 - 06/09/2026 das 15:00 às 08:00

Sepultamento:
CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 07/09/2026 08:00

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