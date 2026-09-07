A 99 informou que bloqueou permanentemente o perfil do motorista parceiro envolvido no caso em que uma passageira ficou ferida após ser arrastada por um carro durante uma corrida por aplicativo, na região de divisa entre Taubaté e Tremembé.

A ocorrência aconteceu na sexta-feira (4) e foi registrada por câmeras de monitoramento. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, o caso ocorreu na Rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.

As imagens mostram um veículo branco seguindo em direção a Tremembé enquanto a passageira aparece pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o automóvel realiza movimentos em zigue-zague pela via.