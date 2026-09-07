A 99 informou que bloqueou permanentemente o perfil do motorista parceiro envolvido no caso em que uma passageira ficou ferida após ser arrastada por um carro durante uma corrida por aplicativo, na região de divisa entre Taubaté e Tremembé.
A ocorrência aconteceu na sexta-feira (4) e foi registrada por câmeras de monitoramento. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Tremembé, o caso ocorreu na Rua José Vicente de Barros, entre os bairros Vera Cruz e Parque Santo Antônio.
As imagens mostram um veículo branco seguindo em direção a Tremembé enquanto a passageira aparece pendurada na porta do motorista. Em determinado momento, o automóvel realiza movimentos em zigue-zague pela via.
De acordo com a prefeitura, informações constantes no boletim de ocorrência indicam que a situação teria começado durante o pagamento da corrida. A passageira teria entregado dinheiro ao motorista, que, conforme o relato, deixou o local sem devolver o troco.
Na tentativa de recuperar o valor, a mulher acabou ficando presa à lateral do automóvel e foi arrastada, sofrendo ferimentos.
O episódio foi registrado pelas autoridades como lesão corporal e roubo, ainda segundo as informações divulgadas pela administração municipal.
As imagens foram captadas pelo sistema de monitoramento do Centro de Operações Integradas (COI) de Tremembé e divulgadas no sábado (5).
Empresa diz ter tolerância zero contra violência
Em nota, a 99 lamentou o ocorrido e afirmou que mantém uma política de tolerância zero para comportamentos ofensivos, atitudes agressivas e qualquer forma de violência, especialmente contra mulheres.
A empresa informou ainda que o perfil do motorista parceiro foi bloqueado de forma permanente. Segundo a plataforma, uma equipe especializada também tenta entrar em contato com a passageira para oferecer suporte e acolhimento.
A 99 acrescentou que permanece à disposição para colaborar com as autoridades responsáveis pela investigação, caso seja necessário.