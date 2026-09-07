Um motociclista de 42 anos morreu após se envolver em uma colisão com um ônibus do transporte coletivo na noite deste domingo (6), no Jardim São José, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na região da Rua Água Marinha.

A vítima foi identificada como Luiz Carlos da Silva. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 22h45 para atender a ocorrência envolvendo uma motocicleta Honda CG 160 e um ônibus.

Quando as equipes chegaram, o motociclista estava caído no chão, inconsciente e com ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram os procedimentos de emergência, mas a vítima não resistiu. A morte foi constatada às 23h03.