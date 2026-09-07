Um motociclista de 42 anos morreu após se envolver em uma colisão com um ônibus do transporte coletivo na noite deste domingo (6), no Jardim São José, em São José dos Campos. O acidente aconteceu na região da Rua Água Marinha.
A vítima foi identificada como Luiz Carlos da Silva. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta das 22h45 para atender a ocorrência envolvendo uma motocicleta Honda CG 160 e um ônibus.
Quando as equipes chegaram, o motociclista estava caído no chão, inconsciente e com ferimentos graves. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) realizaram os procedimentos de emergência, mas a vítima não resistiu. A morte foi constatada às 23h03.
De acordo com o relato prestado pelo motorista do ônibus à polícia, o coletivo seguia pela via com o semáforo aberto quando a motocicleta teria avançado o sinal vermelho e entrado na trajetória do veículo. O condutor afirmou que tentou frear, mas não conseguiu evitar a colisão.
O motorista permaneceu no local após o acidente, prestou auxílio e aguardou a chegada das equipes de emergência e da Polícia Militar. Ele também foi submetido ao teste de alcoolemia, que, segundo o registro policial, não apontou preliminarmente indícios de ingestão de bebida alcoólica.
Apesar do relato apresentado pelo motorista, a Polícia Civil ressaltou que ainda não é possível estabelecer com certeza quem provocou o acidente. O próprio boletim registra que há a possibilidade de a vítima ter dado causa à colisão, mas destaca que a conclusão depende dos laudos periciais e de outras diligências.
O local foi preservado para o trabalho da Polícia Científica. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).
O caso foi registrado como morte acidental e morte suspeita e será encaminhado ao distrito policial responsável pela área. A Polícia Civil também determinou a apuração de eventual crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, referente a homicídio culposo na direção de veículo automotor.
As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas.