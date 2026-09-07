O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos reabre nesta terça-feira (8), após o feriado do Dia da Independência, com 504 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas. As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.
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Entre as vagas oferecidas, o maior destaque é para operador de telemarketing, com 200 oportunidades. Desse total, 50 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Quem busca uma primeira oportunidade no mercado de trabalho também pode encontrar opções. O PAT oferece 55 vagas para Jovem Aprendiz, sendo 30 para cobrador de transporte coletivo e outras 25 para auxiliar de serviços de alimentação.
Também há oportunidades para atendente de lanchonete (40 vagas), pedreiro (32), técnico em enfermagem (15), montador aeronáutico estrutural (15) e cuidador de idosos (11).
As vagas para montador aeronáutico estrutural são oferecidas por uma empresa terceirizada da Embraer, ampliando as possibilidades para profissionais interessados no setor aeronáutico, que tem forte presença em São José dos Campos.
Como se candidatar
O PAT está localizado na praça Afonso Pena, 175, no centro de São José dos Campos, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O atendimento é gratuito tanto para trabalhadores quanto para empregadores.
A relação de oportunidades e os requisitos de cada vaga pode ser consultada no site da Prefeitura de São José dos Campos (acesse aqui). A lista é atualizada diariamente, a partir das 18h.
Antes de ir até o posto, o candidato deve conferir se atende aos requisitos exigidos para a vaga escolhida. Quem estiver dentro do perfil deve comparecer ao PAT com documento de identificação e carteira de trabalho, física ou digital. Também é recomendável levar um currículo atualizado.