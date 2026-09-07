O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de São José dos Campos reabre nesta terça-feira (8), após o feriado do Dia da Independência, com 504 vagas de emprego disponíveis em diferentes áreas. As oportunidades contemplam candidatos com variados níveis de escolaridade e experiência profissional.

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Entre as vagas oferecidas, o maior destaque é para operador de telemarketing, com 200 oportunidades. Desse total, 50 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).