Uma colisão lateral entre dois veículos deixou uma pessoa com ferimentos leves na tarde desta segunda-feira (7), na rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. Com o impacto, um dos veículos envolvidos tombou.

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O acidente aconteceu por volta das 15h40, no km 59 da pista sentido São Paulo. Segundo a concessionária RioSP, responsável pela rodovia, quatro pessoas saíram ilesas e uma ficou levemente ferida.