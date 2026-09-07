Uma colisão lateral entre dois veículos deixou uma pessoa com ferimentos leves na tarde desta segunda-feira (7), na rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá. Com o impacto, um dos veículos envolvidos tombou.
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O acidente aconteceu por volta das 15h40, no km 59 da pista sentido São Paulo. Segundo a concessionária RioSP, responsável pela rodovia, quatro pessoas saíram ilesas e uma ficou levemente ferida.
A vítima recebeu atendimento da equipe de emergência da concessionária no próprio local. Ainda de acordo com a empresa, a pessoa assinou um termo de recusa de remoção e não precisou ser encaminhada para um hospital.
Apesar do atendimento à ocorrência, não foi necessária a interdição da pista. O acidente, porém, provocou reflexos no tráfego.
Por volta das 16h50, a concessionária registrava cerca de cinco quilômetros de pontos de lentidão e congestionamento no trecho da Via Dutra em Guaratinguetá.