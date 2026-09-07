Primeira etapa

Foi concluída a primeira etapa da obra de macrodrenagem na Avenida do Povo, em Taubaté, que visa combater alagamentos na via. Os trabalhos no trecho próximo ao cruzamento com a Rua Benedito Cursino dos Santos, em frente ao Centro Dia do Idoso, haviam sido iniciados em junho.

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Obra

No trecho, a tubulação metálica, que era antiga e apresentava sinais de deterioração, foi substituída por aduelas de concreto. O objetivo é proporcionar maior capacidade hidráulica, resistência e durabilidade.