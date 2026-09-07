07 de setembro de 2026
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CONTRA ALAGAMENTOS

Primeira etapa de obra na Av. do Povo, em Taubaté, é finalizada

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Primeira etapa foi feita no trecho próximo ao cruzamento com a Rua Benedito Cursino dos Santos; segunda etapa será entre as ruas Dr. Emílio Winther e Marechal Artur da Costa e Silva
Primeira etapa foi feita no trecho próximo ao cruzamento com a Rua Benedito Cursino dos Santos; segunda etapa será entre as ruas Dr. Emílio Winther e Marechal Artur da Costa e Silva

Primeira etapa
Foi concluída a primeira etapa da obra de macrodrenagem na Avenida do Povo, em Taubaté, que visa combater alagamentos na via. Os trabalhos no trecho próximo ao cruzamento com a Rua Benedito Cursino dos Santos, em frente ao Centro Dia do Idoso, haviam sido iniciados em junho.

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Obra
No trecho, a tubulação metálica, que era antiga e apresentava sinais de deterioração, foi substituída por aduelas de concreto. O objetivo é proporcionar maior capacidade hidráulica, resistência e durabilidade.

Segunda etapa
A segunda etapa da obra será feita no trecho entre as ruas Dr. Emílio Winther e Marechal Artur da Costa e Silva. "No local será realizada a implantação de uma segunda rede coletora de águas pluviais, composta por aduelas de concreto, em complemento à tubulação existente, além da adequação da rede de microdrenagem adjacente", explicou a Prefeitura.

Macrodrenagem
A obra é executada pela empresa Land Vale, de Jacareí, que venceu a licitação realizada pela Prefeitura. O custo será de R$ 10,2 milhões (R$ 5,48 milhões do governo estadual e R$ 4,74 milhões do município). O prazo para execução do serviço é de 9 meses.

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