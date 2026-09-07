Um acidente envolvendo um caminhão e veículos de passeio foi registrado na tarde desta segunda-feira (7) na rodovia Presidente Dutra, em Caçapava. A ocorrência aconteceu no sentido Rio de Janeiro, entre os km 131 e 133, nas proximidades da fábrica da Pilkington Brasil.
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Imagens registradas por um motorista mostram o trânsito sendo afetado pelo acidente. No vídeo, é possível observar um caminhão-baú parado na faixa de rolamento e, logo à frente, veículos de passeio envolvidos na ocorrência.
Um dos carros aparece com danos significativos na parte traseira. Há ainda outro automóvel próximo ao caminhão e destroços espalhados pela pista, indicando a força da colisão.
As imagens também mostram pessoas às margens da rodovia, na área gramada junto ao canteiro central. O trânsito seguia com lentidão no trecho durante o registro.
O vídeo não permite confirmar as circunstâncias exatas da batida, nem informar se houve feridos. Também não é possível determinar, apenas pelas imagens, qual veículo teria provocado a colisão.
As condições de atendimento e os impactos no tráfego devem ser confirmados junto à concessionária responsável pela rodovia e às equipes que atenderam a ocorrência.