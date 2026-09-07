Campos do Jordão reuniu quase 100 veículos antigos e clássicos no último domingo (6), durante o Dia Municipal do Antigomobilismo. O desfile levou às ruas da cidade modelos de diferentes décadas, tamanhos e estilos, em um passeio que marcou o encerramento da Semana do Carro Antigo.

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Nem mesmo a chuva, que persistiu ao longo de todo o dia, afastou os apaixonados por veículos históricos. O passeio teve início no Portal de Campos do Jordão e seguiu até a Praça do Pinho Bravo, no Capivari, chamando a atenção de moradores e turistas durante o trajeto.