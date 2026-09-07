Campos do Jordão reuniu quase 100 veículos antigos e clássicos no último domingo (6), durante o Dia Municipal do Antigomobilismo. O desfile levou às ruas da cidade modelos de diferentes décadas, tamanhos e estilos, em um passeio que marcou o encerramento da Semana do Carro Antigo.
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Nem mesmo a chuva, que persistiu ao longo de todo o dia, afastou os apaixonados por veículos históricos. O passeio teve início no Portal de Campos do Jordão e seguiu até a Praça do Pinho Bravo, no Capivari, chamando a atenção de moradores e turistas durante o trajeto.
A programação foi criada a partir de lei municipal que instituiu a Semana do Carro Antigo e estabeleceu que o Dia Municipal do Antigomobilismo seja celebrado anualmente no primeiro domingo de setembro.
Entre os participantes estavam veículos de diferentes períodos da história da indústria automobilística. Modelos de passeio e utilitários, carros de pequeno e grande porte e exemplares preservados ou que carregam marcas do tempo dividiram espaço durante o desfile.
Museu participa do encontro
O Museu CARDE – Carro, Arte, Design e Educação, iniciativa da Fundação Lia Maria Aguiar, também participou da programação com alguns de seus exemplares. Entre os veículos estavam um Rolls-Royce Phantom, uma Mercedes-Benz e uma Chevrolet Veraneio.
Entusiastas de São Paulo, São José dos Campos, Pindamonhangaba e outras cidades do Vale do Paraíba também marcaram presença com veículos considerados raros e exclusivos.
Para o prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo, o evento representa não apenas a valorização da história dos automóveis, mas também uma oportunidade de fortalecer o turismo no município.
"O antigomobilismo já faz parte da história do jordanense e, agora, está oficialmente integrado ao calendário de eventos do município", afirmou o prefeito, que participou do passeio conduzindo uma Mercedes-Benz da década de 1980 pertencente ao Museu CARDE.
O museu também disponibilizou quatro kits para serem sorteados entre os participantes do encontro.
Encontro teve recorde de participação
A AVA (Associação dos Veículos Antigos de Campos do Jordão), responsável pela organização, informou que 80 veículos estavam oficialmente inscritos. Segundo o presidente da entidade, Américo Pereira Mendes Neto, porém, a participação chegou a quase 100 exemplares.
De acordo com a associação, o número representa um recorde desde a criação da entidade, há quase dez anos.
A presença de veículos de diferentes épocas transformou o passeio em uma espécie de viagem pela história do automobilismo, além de reforçar o espaço conquistado pelo antigomobilismo na agenda cultural e turística de Campos do Jordão.