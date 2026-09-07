Você sabia que a expressão “quinto dos infernos” vem da cobrança do imposto de 20% sobre o ouro extraído na Colônia?

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Descubra como funcionava a fiscalização na cidade entre 1695 e 1704.