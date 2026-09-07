Você sabia que a expressão “quinto dos infernos” vem da cobrança do imposto de 20% sobre o ouro extraído na Colônia?
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Descubra como funcionava a fiscalização na cidade entre 1695 e 1704.
É o que contam os irmãos Pedro e Angelo Rubim, do Almanaque Urupês.
‘Se extraiu muito ouro. Ouro sempre foi algo muito valioso e Taubaté teve uma casa de fundição”, disse Angelo. “A casa foi instalada por volta de 1695 e operou até 1704. Tinha o quinto, o chamado quinto dos infernos. Ou seja, todo o ouro chegava em pó, vindo para a casa de fundição e 20% do peso do ouro era extraído e era o imposto cobrado pela Coroa portuguesa.”
Desenvolvido por OVALE, o projeto Taubaté#400 tem o apoio institucional da Prefeitura de Taubaté, além do patrocínio da Unitau (Universidade de Taubaté) e Creci (Conselho Regional de Corretores de Imóveis), da Milclean e da Avocar.