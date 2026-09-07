Forças de segurança, escolas, entidades sociais e representantes da sociedade civil participaram, na manhã desta segunda-feira (7), do desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, em Taubaté. O evento foi realizado na Avenida do Povo e reuniu milhares de pessoas.

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A programação teve início às 7h30, com o hasteamento das bandeiras, e contou com a participação de 18 instituições. Ao longo do percurso, o público acompanhou apresentações e representações de órgãos públicos, forças de segurança, unidades de ensino, grupos de escoteiros, atletas, entidades sociais e colecionadores de veículos.