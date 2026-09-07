Forças de segurança, escolas, entidades sociais e representantes da sociedade civil participaram, na manhã desta segunda-feira (7), do desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil, em Taubaté. O evento foi realizado na Avenida do Povo e reuniu milhares de pessoas.
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A programação teve início às 7h30, com o hasteamento das bandeiras, e contou com a participação de 18 instituições. Ao longo do percurso, o público acompanhou apresentações e representações de órgãos públicos, forças de segurança, unidades de ensino, grupos de escoteiros, atletas, entidades sociais e colecionadores de veículos.
Entre as instituições que participaram estavam o CAvEx (Comando de Aviação do Exército), a Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros, a GCM (Guarda Civil Municipal) e a Segurança Viária da Secretaria de Mobilidade. Também integraram o desfile o Azimute – Centro de Formação de Bombeiros Civis, grupos de escoteiros e a Banda Senai.
As escolas municipais de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Escolas do Trabalho, Fêgo Camargo e EMCA também estiveram presentes. A Escola Estadual Newton Câmara Leal Barros representou a rede estadual de ensino. A programação também teve a participação dos Centros de Convivência do Idoso, de entidades sociais e instituições parceiras do Fundo Social de Solidariedade de Taubaté e de atletas das equipes da cidade.
O desfile teve ainda a presença de veículos antigos dos grupos CATAU e CAAT e do Moto Clube Cruz de Ferro. A Famuta (Fanfarra Municipal de Taubaté) foi responsável pelo encerramento da programação.
Por causa das obras contra enchentes realizadas no trecho final da Avenida do Povo, a organização concentrou o evento na área coberta da via.