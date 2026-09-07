Uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos.
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De acordo com informações preliminares, agentes da GCM teriam iniciado uma perseguição a uma motocicleta ocupada por dois jovens. Durante a ocorrência, houve uma colisão e a moto acabou prensada contra o muro de uma residência.
Um dos ocupantes da motocicleta morreu ainda no local. A segunda vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico.
As circunstâncias que levaram ao acidente ainda deverão ser esclarecidas. A informação inicial é de que o condutor da motocicleta teria desobedecido a uma ordem de parada, mas essa versão ainda depende de confirmação oficial.
A ocorrência seguia em atendimento e o caso deverá ser apurado pelas autoridades para esclarecer a dinâmica dos fatos e as circunstâncias da perseguição.