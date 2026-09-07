Uma ocorrência envolvendo uma motocicleta e uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) deixou uma pessoa morta e outra ferida na tarde desta segunda-feira (7), feriado da Independência, no bairro Dom Pedro 1º, na região sul de São José dos Campos.

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De acordo com informações preliminares, agentes da GCM teriam iniciado uma perseguição a uma motocicleta ocupada por dois jovens. Durante a ocorrência, houve uma colisão e a moto acabou prensada contra o muro de uma residência.