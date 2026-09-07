Um vigilante foi baleado no braço durante um roubo a uma obra no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu na avenida José Pinheiro da Costa Júnior e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a PM, a ocorrência foi inicialmente comunicada ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) como um caso de disparo de arma de fogo. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram uma equipe do Samu prestando atendimento ao vigilante, que havia sido atingido no braço direito.