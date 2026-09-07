Um vigilante foi baleado no braço durante um roubo a uma obra no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O crime aconteceu na avenida José Pinheiro da Costa Júnior e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Samu.
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Segundo a PM, a ocorrência foi inicialmente comunicada ao Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) como um caso de disparo de arma de fogo. Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram uma equipe do Samu prestando atendimento ao vigilante, que havia sido atingido no braço direito.
De acordo com o relato de uma das vítimas, vários criminosos, aparentemente armados, entraram na obra. Dois deles renderam o trabalhador e levaram seu celular. Enquanto isso, outros integrantes do grupo foram até o vigilante que fazia a segurança do local.
A vítima contou aos policiais que estava distante do vigilante no momento dos disparos e, por isso, não conseguiu visualizar quando ele foi baleado. Após perceber o ferimento, ajudou o colega a sair da obra e chegar até a via pública para facilitar o atendimento médico.
Criminosos queriam trator
Além dos celulares, os criminosos exigiram as chaves de um trator e de um contêiner que fica dentro da obra. Conforme informado às autoridades, o espaço é utilizado para armazenar maquinários pesados e fios de cobre.
As vítimas disseram, porém, que não tinham acesso às chaves solicitadas pelos assaltantes.
Depois da ação, o grupo fugiu em direção ao Residencial Nova Caraguá 1. As vítimas não conseguiram fornecer características físicas, roupas ou outras informações que pudessem ajudar na identificação dos suspeitos.
Um vigilante que trabalhava na segurança de uma loja de materiais de construção nas proximidades percebeu a movimentação e viu o trabalhador ferido. Ele acionou a Polícia Militar e o Samu.
O vigilante baleado foi levado para a Casa de Saúde Stella Maris, em Caraguatatuba. Conforme as informações repassadas durante o atendimento, o projétil permaneceu alojado no braço direito.
Câmeras podem ajudar na investigação
Os criminosos levaram dois celulares: um aparelho Samsung pertencente a uma das vítimas e um iPhone que era usado pelo vigilante. Os modelos dos aparelhos não foram informados.
A obra possui câmeras de segurança. As imagens podem ter registrado a movimentação dos criminosos e ajudar na investigação. O acesso, no entanto, só poderá ser realizado durante o horário administrativo.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial Central de Caraguatatuba, onde o caso foi registrado para investigação e adoção das medidas de Polícia Judiciária.