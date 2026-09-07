O pequeno Miguel, de 3 anos, completou 42 dias de internação hospitalar, a maior parte em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva. A mãe e pastora, Priscila Nogueira Bueno, compartilhou nesta segunda-feira (7) nas redes sociais mais uma atualização sobre o estado de saúde do filho. Ela relatou uma noite difícil, marcada por quedas na saturação de oxigênio.
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Segundo Priscila, a equipe de fisioterapia precisou aumentar a oferta de oxigênio para Miguel. Apesar do momento de preocupação, a mãe afirmou que o menino apresentou melhora após o ajuste e segue sendo acompanhado pelos profissionais do Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.
“Enquanto eu respirar, não vou soltar sua mão”, escreveu Priscila ao falar sobre a rotina de acompanhar o filho durante o longo período de internação.
A mãe contou que Miguel vinha recebendo uma quantidade pequena de oxigênio, mas precisou passar para um nível maior durante a madrugada. Segundo ela, depois do ajuste, o menino permaneceu bem.
“Ele está bem, graças a Deus. Vamos continuar orando para que esse processo acabe logo e ele seja completamente curado”, afirmou.
42 dias de luta
Em outra publicação, Priscila descreveu os 42 dias de hospital como um período marcado por medo, lágrimas, noites mal dormidas e esperança.
“42 dias de hospital. 42 dias de UTI. 42 dias entre lágrimas, medo, orações, noites mal dormidas e uma força que eu nem sabia que existia em mim”, relatou.
A mãe também destacou a dificuldade de acompanhar de perto os procedimentos e as mudanças no quadro clínico do filho, mas afirmou que continua ao lado de Miguel durante o tratamento.
“Quando minhas forças acabaram, Ele me sustentou. Quando o medo tentou dominar, Ele me lembrou que eu não estou sozinha”, escreveu.
Priscila afirmou ainda que precisa deixar o hospital por algumas horas para retornar para casa e ficar com os outros filhos, que sentem saudade dela e de Miguel.
“Eu vou para casa, esperando minha mãe chegar para ficar com ele um pouco para mim, para poder ver meus outros filhos, que estão morrendo de saudade. Eu também”, contou.
Transferência para Caraguatatuba
Miguel foi transferido na sexta-feira (4) do Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, em São José dos Campos, para o Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.
A transferência ocorreu para que a criança pudesse realizar uma broncoscopia considerada urgente pelos médicos. O exame é utilizado para avaliar a laringe e as vias respiratórias e auxiliar na definição do tratamento.
Antes da transferência, Priscila demonstrou preocupação com o transporte devido ao quadro clínico delicado do filho e pediu orações pela segurança da criança, da equipe e da ambulância durante o trajeto.
Após a chegada à unidade, porém, a mãe informou que Miguel estava bem acomodado em um leito individual da UTI.
“Família, Miguel chegou bem, graças a Deus! Já recebeu os cuidados e está acomodado na UTI daqui”, publicou.
Histórico de complicações
Miguel tem Síndrome de Down e enfrenta complicações de saúde desde que foi diagnosticado com pneumonia acompanhada de uma infecção bacteriana.
Inicialmente, o menino permaneceu 22 dias internado em uma UTI e recebeu alta. Dois dias depois, precisou retornar ao hospital após contrair uma nova bactéria, descrita pela mãe como forte e agressiva.
Durante o tratamento, os médicos também identificaram a presença de um fungo no sangue da criança.
A broncoscopia foi solicitada para ajudar na avaliação das vias respiratórias e da laringe. Como o procedimento não é realizado no Hospital Municipal de São José dos Campos, o caso precisou ser encaminhado para a regulação estadual.
Agora, a família acompanha a recuperação de Miguel no Hospital Regional do Litoral Norte e mantém a esperança de que o menino consiga superar mais essa etapa do tratamento.
“42 dias de luta, mas também 42 dias de milagres, cuidado e graça. A nossa história ainda não terminou. Eu creio que Deus continua escrevendo cada capítulo”, afirmou Priscila.