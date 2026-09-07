O pequeno Miguel, de 3 anos, completou 42 dias de internação hospitalar, a maior parte em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva. A mãe e pastora, Priscila Nogueira Bueno, compartilhou nesta segunda-feira (7) nas redes sociais mais uma atualização sobre o estado de saúde do filho. Ela relatou uma noite difícil, marcada por quedas na saturação de oxigênio.

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Segundo Priscila, a equipe de fisioterapia precisou aumentar a oferta de oxigênio para Miguel. Apesar do momento de preocupação, a mãe afirmou que o menino apresentou melhora após o ajuste e segue sendo acompanhado pelos profissionais do Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba.