Um motociclista de 42 anos morreu após colidir com um ônibus na noite de domingo (6), em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 22h45, na rua Água Marinha, no Jardim São José, região central da cidade.
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De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista teria avançado o sinal vermelho antes da colisão com o coletivo. A informação, no entanto, faz parte do registro inicial da ocorrência e ainda será analisada pela Polícia Civil.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas a equipe constatou a morte da vítima ainda no local.
A Polícia Militar também esteve na ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. O motorista do ônibus realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. Ele prestou depoimento e foi liberado.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos como morte suspeita.
Investigação
A dinâmica do acidente ainda será esclarecida durante a investigação. A perícia deverá analisar as condições do cruzamento, a sinalização, os veículos envolvidos e outros vestígios que possam ajudar na reconstrução da colisão.
A Polícia Civil também poderá considerar depoimentos de testemunhas e eventuais imagens de câmeras de segurança instaladas nas proximidades.
Até o momento, não há confirmação definitiva sobre a responsabilidade pelo acidente. A informação de que o motociclista teria avançado o sinal vermelho deverá ser confrontada com os demais elementos reunidos durante a apuração.