Um motociclista de 42 anos morreu após colidir com um ônibus na noite de domingo (6), em São José dos Campos. O acidente aconteceu por volta das 22h45, na rua Água Marinha, no Jardim São José, região central da cidade.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o motociclista teria avançado o sinal vermelho antes da colisão com o coletivo. A informação, no entanto, faz parte do registro inicial da ocorrência e ainda será analisada pela Polícia Civil.