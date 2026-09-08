08 de setembro de 2026
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CRIME EM PINDA

Rogério foi morto com 8 tiros na frente da esposa no Vale

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 3 min
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Imagem ilustrativa

Rogério Leite, de 42 anos, foi executado com oito tiros na frente da esposa na tarde deste domingo (6), em Pindamonhangaba, segundo informações da polícia. O crime aconteceu por volta das 15h20, no Jardim Padre Rodolfo, e a Polícia Civil investiga quem ordenou e quem executou o homicídio.

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A nova informação sobre o caso é o número de disparos identificados pela perícia: oito estojos de munição foram encontrados próximos ao corpo de Rogério. A vítima apresentava diversos ferimentos provocados por tiros, principalmente na região da cabeça.

O assassinato ocorreu em uma rua próxima a uma praça e a uma igreja do bairro. Rogério estava acompanhado da esposa quando foi atacado.

Dupla de moto atacou Rogério

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom após a comunicação de disparos de arma de fogo. Quando chegaram ao local, encontraram Rogério caído na via pública.

O Samu também foi chamado, mas os socorristas constataram que ele já estava morto.

Durante a perícia, a Polícia Científica encontrou oito estojos de munição deflagrados. A área foi isolada para o trabalho dos peritos, que recolheram vestígios que podem ajudar a esclarecer a dinâmica do crime.

A esposa de Rogério presenciou o ataque e contou aos investigadores como o homicídio teria acontecido.

O que disse a esposa da vítima

De acordo com o relato, o casal havia almoçado na casa da mãe de Rogério e seguia de volta para casa. Os dois tinham discutido pouco antes, e a mulher caminhava alguns metros atrás do companheiro.

Nesse momento, uma motocicleta com dois homens se aproximou. O passageiro desceu do veículo e efetuou diversos disparos contra Rogério. Em seguida, voltou para a motocicleta e fugiu com o comparsa.

Os suspeitos usavam roupas escuras, incluindo blusas pretas e bermudas. A testemunha, porém, não conseguiu fornecer outras características que pudessem auxiliar na identificação dos criminosos.

Rogério já havia sido baleado em julho

Um dos principais pontos que deverão ser investigados pela Polícia Civil é a possibilidade de o assassinato estar relacionado a um ataque anterior sofrido por Rogério. Segundo o boletim de ocorrência, ele havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 18 de julho, menos de dois meses antes de ser morto.

A companheira disse à polícia que não sabia a razão daquele primeiro ataque. Segundo o depoimento, Rogério não teria contado se estava sendo ameaçado, se possuía alguma desavença ou se tinha inimigos.

Ela afirmou ainda que chegou a questioná-lo sobre o episódio, mas ele teria pedido que ela não falasse mais sobre o assunto, sem revelar o que havia acontecido.

Informações que circulavam entre moradores sobre outras supostas tentativas de homicídio ou ameaças contra Rogério não foram confirmadas no boletim de ocorrência.

Polícia investiga execução em Pindamonhangaba

A Polícia Civil deverá tentar identificar os dois homens que estavam na motocicleta e esclarecer quem efetuou os disparos contra Rogério.

Também será investigada uma possível ligação entre a tentativa de homicídio de julho e o assassinato deste domingo.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica estiveram no local para fotografar a cena, recolher vestígios e buscar elementos que possam ajudar na identificação dos autores. Até o registro da ocorrência, nenhum suspeito havia sido preso.

O caso foi registrado como homicídio consumado e permanece sob investigação.

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