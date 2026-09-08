Rogério Leite, de 42 anos, foi executado com oito tiros na frente da esposa na tarde deste domingo (6), em Pindamonhangaba, segundo informações da polícia. O crime aconteceu por volta das 15h20, no Jardim Padre Rodolfo, e a Polícia Civil investiga quem ordenou e quem executou o homicídio.

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A nova informação sobre o caso é o número de disparos identificados pela perícia: oito estojos de munição foram encontrados próximos ao corpo de Rogério. A vítima apresentava diversos ferimentos provocados por tiros, principalmente na região da cabeça.