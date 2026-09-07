Familiares, amigos e colegas se despediram de Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, vítima de um grave acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A morte do jovem, que cursava Educação Física na Faculdade Anhanguera de Taubaté, também motivou uma homenagem da instituição de ensino, que destacou a trajetória e a presença do estudante na comunidade acadêmica.
Em uma nota de pesar publicada nas redes sociais, a Faculdade Anhanguera de Taubaté lamentou a morte de Luis Otávio e prestou solidariedade aos familiares e amigos.
“É com profundo pesar que a Faculdade Anhanguera de Taubaté recebe a notícia do falecimento de nosso aluno Luis Otávio, aluno do curso de Educação Física, vítima de um acidente de trânsito.”
'Pessoa querida, cheia de sonhos'
Na homenagem, a instituição também ressaltou a relação do jovem com a comunidade acadêmica.
“Luis Otávio foi parte da nossa comunidade acadêmica e deixou em todos que conviveram com ele lembranças de uma pessoa querida, dedicada e cheia de sonhos.”
A faculdade afirmou ainda que professores, colaboradores e colegas se uniram diante da perda.
“Neste momento de imensa tristeza, todos os colaboradores, professores e colegas da Anhanguera Taubaté se unem em solidariedade aos seus familiares e amigos.”
Ao final da mensagem, a instituição deixou uma homenagem ao estudante: “Luis Otávio fará parte para sempre da nossa história”. A publicação também traz a frase “Sua energia continua entre nós”.
A mensagem recebeu comentários de pessoas que conviveram com Luis Otávio, entre colegas, conhecidos e uma ex-professora. Nas redes sociais, amigos também compartilharam fotografias e mensagens de despedida.
Em uma das publicações, um amigo escreveu que gostaria que tudo não passasse de uma mentira e descreveu Luis como um “menino incrível”, afirmando que sempre irá amá-lo. Outra homenagem foi acompanhada de uma fotografia do jovem e da mensagem: “Te amo pra sempre, meu bebê”.
O velório de Luis Otávio começou na noite de sábado (5), às 19h30, no Memorial Sagrada Família, no Centro de Taubaté, e terminou às 9h deste domingo. Depois, o corpo foi encaminhado para o sepultamento no Cemitério Municipal de Taubaté.
Acidente em Tremembé
Luis Otávio morreu após o acidente registrado na tarde de sexta-feira (4), no km 23,6 da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé. A via é um dos principais acessos a Campos do Jordão.
A colisão envolveu uma VW Saveiro e um ônibus da empresa Pássaro Marrom. Os dois ocupantes da Saveiro morreram.
Segundo o boletim de ocorrência, uma das vítimas chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. A outra foi encontrada já sem vida dentro do veículo.
Inicialmente, os dois mortos foram registrados como não identificados, já que não havia documentos originais disponíveis no momento do atendimento da ocorrência. A identificação formal ficou sob responsabilidade dos procedimentos realizados pelo IML (Instituto Médico Legal).
As circunstâncias da colisão são investigadas pela Polícia Civil.