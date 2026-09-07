Familiares, amigos e colegas se despediram de Luis Otávio de Souza Pereira Basso, de 19 anos, vítima de um grave acidente na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Tremembé.

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A morte do jovem, que cursava Educação Física na Faculdade Anhanguera de Taubaté, também motivou uma homenagem da instituição de ensino, que destacou a trajetória e a presença do estudante na comunidade acadêmica.